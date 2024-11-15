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Posted 15 ноября, 06:20

Published 15 ноября, 06:20

Modified 15 ноября, 06:20

Updated 15 ноября, 06:20

Жители Ростовской области стали еще реже вступать в браки

Жители Ростовской области стали еще реже жениться

15 ноября 2024, 06:20
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Ростовской области стали еще реже вступать в браки
За девять месяцев 2024 года в Ростовской области сократилось число заключенных брачных союзов. Статистику опубликовал Росстат.

Согласно подсчетам ведомства за 9 месяцев 2024 года, в Ростовской области было зарегистрировано 19,6 тысячи браков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество созданных семей сократилось на 1,6 тысячи. В общей сложности показатели упали на 7,7%.

То же самое произошло и с разводами. Всего за девять месяцев распалось 13,5 тысячи пар, что на одну тысячу меньше, чем за тот же период 2023 года. Получается, что число разводов сократилось на 6,9%.

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Добавим, что всего в Южном федеральном округе поженились 80,8 тысячи пар, а разорвали узы брака 55,9 тысячи семей.

Ранее RostovGazeta рассказала историю японца, отметившего шестую годовщину брака с виртуальной супругой.

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