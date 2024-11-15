Жители Ростовской области стали еще реже жениться

Posted 15 ноября, 06:20
Published 15 ноября, 06:20
Modified 15 ноября, 06:20
Updated 15 ноября, 06:20
Согласно подсчетам ведомства за 9 месяцев 2024 года, в Ростовской области было зарегистрировано 19,6 тысячи браков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество созданных семей сократилось на 1,6 тысячи. В общей сложности показатели упали на 7,7%.
То же самое произошло и с разводами. Всего за девять месяцев распалось 13,5 тысячи пар, что на одну тысячу меньше, чем за тот же период 2023 года. Получается, что число разводов сократилось на 6,9%.
Добавим, что всего в Южном федеральном округе поженились 80,8 тысячи пар, а разорвали узы брака 55,9 тысячи семей.
Ранее RostovGazeta рассказала историю японца, отметившего шестую годовщину брака с виртуальной супругой.