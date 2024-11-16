Бродячих собак разгоняют петардами рядом с администрацией Батайска

Posted 16 ноября, 11:04
Published 16 ноября, 11:04
Modified 16 ноября, 11:04
Updated 16 ноября, 11:04
С утра 16 ноября в парке имени Ленина в Батайске работают силовики. Они отгоняют бродячих собак петардами. Также территорию парка изучают кинологи и минёры. Они проверяют даже кусты и подземные люки.
С чем связаны такие меры безопасности, точно неизвестно. Рядом с парком находится администрация Батайска, где в эти часы слушают отчёт главы города Романа Волошина. Сообщалось также, что в город может приехать врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее на кладбище в Аксайском районе нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров.