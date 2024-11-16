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Posted 16 ноября, 11:04

Published 16 ноября, 11:04

Modified 16 ноября, 11:04

Updated 16 ноября, 11:04

Силовики в Батайске разгоняют бродячих собак и проверяют люки

Бродячих собак разгоняют петардами рядом с администрацией Батайска

16 ноября 2024, 11:04
Фото: pxhere.com. Силовики в Батайске разгоняют бродячих собак и проверяют люки
Силовики в Батайске разгоняют бродячих собак и проверяют люки, кадрами из центра города делится Telegram-канал Don Mash.

С утра 16 ноября в парке имени Ленина в Батайске работают силовики. Они отгоняют бродячих собак петардами. Также территорию парка изучают кинологи и минёры. Они проверяют даже кусты и подземные люки.

С чем связаны такие меры безопасности, точно неизвестно. Рядом с парком находится администрация Батайска, где в эти часы слушают отчёт главы города Романа Волошина. Сообщалось также, что в город может приехать врио губернатора Юрий Слюсарь.

Ранее на кладбище в Аксайском районе нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров.

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