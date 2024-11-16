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Posted 16 ноября, 08:28

Published 16 ноября, 08:28

Modified 16 ноября, 08:28

Updated 16 ноября, 08:28

В среднем жителю Ростовской области нужно отдать восемь лет своей жизни, чтобы накопить на квартиру

Чтобы купить квартиру, жителю Ростовской области нужно копить деньги восемь лет

16 ноября 2024, 08:28
Фото: pxhere.com. В среднем жителю Ростовской области нужно отдать восемь лет своей жизни, чтобы накопить на квартиру
В среднем жителю Ростовской области нужно отдать восемь лет своей жизни, чтобы накопить на квартиру, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость квартиры в регионе составляет 5 889 525 рублей. При этом средний доход населения в Ростовской области равен 60 532 рублям. Чтобы купить жильё в регионе, жителям нужно откладывать деньги в течение чуть больше чем восьми лет. И это при условии, что за восемь лет стоимость квартиры не поменяется.

Дольше всего на недвижимость нужно копить жителям Дагестана (15,9 года), Ингушетии (13,2 года) и Севастополя (13,1 года). Быстрее всего отложат деньги на квартиру на Чукотке (3,8 года), в Ямало-Ненецком АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года) и Ненецком АО (4 года).

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