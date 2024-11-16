Чтобы купить квартиру, жителю Ростовской области нужно копить деньги восемь лет

Posted 16 ноября, 08:28
Published 16 ноября, 08:28
Modified 16 ноября, 08:28
Updated 16 ноября, 08:28
Аналитики подсчитали, что средняя стоимость квартиры в регионе составляет 5 889 525 рублей. При этом средний доход населения в Ростовской области равен 60 532 рублям. Чтобы купить жильё в регионе, жителям нужно откладывать деньги в течение чуть больше чем восьми лет. И это при условии, что за восемь лет стоимость квартиры не поменяется.
Дольше всего на недвижимость нужно копить жителям Дагестана (15,9 года), Ингушетии (13,2 года) и Севастополя (13,1 года). Быстрее всего отложат деньги на квартиру на Чукотке (3,8 года), в Ямало-Ненецком АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года) и Ненецком АО (4 года).