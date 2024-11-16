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Posted 16 ноября, 17:26

Published 16 ноября, 17:26

Modified 16 ноября, 17:26

Updated 16 ноября, 17:26

Движение машин ограничат на полгода в центре Ростова-на-Дону

Движение машин ограничат на полгода в центре Ростова. Где нельзя будет проехать?

16 ноября 2024, 17:26
Фото: pxhere.com. Движение машин ограничат на полгода в центре Ростова-на-Дону

Движение машин ограничат на полгода в центре Ростова-на-Дону

Из-за строительства ЖК на Красноармейской на близлежащих улицах ограничат движение до следующего лета, сообщили в администрации Ростова.

Из-за строительных работ на Красноармейской, 250-254 в Ростове с 5 декабря введут ограничения для пешеходов и машин. Там возводят 16-этажный жилой комплекс. Движение ограничат на улице Восточной на участке от Журавлёва до Крепостного.

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут, потому что ограничения продлятся до 30 июня следующего года.

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Ранее сразу три улицы перекрыли в Ростове-на-Дону из-за коммунальных работ. Например, из-за работ на ливнёвой канализации с 11 ноября ограничили движение на Привокзальной улице возле моста Стачки (северный съезд).

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