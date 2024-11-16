Движение машин ограничат на полгода в центре Ростова. Где нельзя будет проехать?

Из-за строительных работ на Красноармейской, 250-254 в Ростове с 5 декабря введут ограничения для пешеходов и машин. Там возводят 16-этажный жилой комплекс. Движение ограничат на улице Восточной на участке от Журавлёва до Крепостного.