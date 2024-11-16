Движение машин ограничат на полгода в центре Ростова. Где нельзя будет проехать?

Posted 16 ноября, 17:26
Published 16 ноября, 17:26
Modified 16 ноября, 17:26
Updated 16 ноября, 17:26
Из-за строительных работ на Красноармейской, 250-254 в Ростове с 5 декабря введут ограничения для пешеходов и машин. Там возводят 16-этажный жилой комплекс. Движение ограничат на улице Восточной на участке от Журавлёва до Крепостного.
Водителям стоит заранее продумать свой маршрут, потому что ограничения продлятся до 30 июня следующего года.
Ранее сразу три улицы перекрыли в Ростове-на-Дону из-за коммунальных работ. Например, из-за работ на ливнёвой канализации с 11 ноября ограничили движение на Привокзальной улице возле моста Стачки (северный съезд).