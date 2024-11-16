Ефимов: Благодаря программе льготной аренды инвесторы откроют в Москве детский сад

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что здание, построенное в 1963 году, будет передано вместе с участком земли площадью 0,84 гектара. Этот участок предназначен для обустройства игровых и прогулочных зон. Гаман отметил, что после выполнения всех требований программы инвестор сможет арендовать его за символическую плату — всего один рубль в год.