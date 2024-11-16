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Posted 16 ноября, 16:34

Published 16 ноября, 16:34

Modified 16 ноября, 16:34

Updated 16 ноября, 16:34

Ефимов: Благодаря программе льготной аренды инвесторы откроют в Москве детский сад

Ефимов: Благодаря программе льготной аренды инвесторы откроют в Москве детский сад

16 ноября 2024, 16:34
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На востоке столицы открываются перспективы для инвесторов благодаря новой программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает mos.ru в рамках этой инициативы город выставляет на аукцион здание для создания частного детского сада.

Как отметил Ефимов, на торги будет выставлено двухэтажное отдельно стоящее здание площадью примерно 1,7 тысячи квадратных метров, расположенное в Восточном Измайлове. Победитель аукциона получит возможность открыть детский сад на 120 мест, при этом ему потребуется провести ремонт и организовать образовательный процесс, что позволит ему оформить льготную аренду.

По условиям программы договор аренды будет заключен на срок 49 лет. Инвестору нужно будет согласовать объем и тип работ: на косметический ремонт отводится шесть месяцев, на капитальный — до полутора лет, а на реконструкцию — три года.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что здание, построенное в 1963 году, будет передано вместе с участком земли площадью 0,84 гектара. Этот участок предназначен для обустройства игровых и прогулочных зон. Гаман отметил, что после выполнения всех требований программы инвестор сможет арендовать его за символическую плату — всего один рубль в год.

Данный объект находится по адресу: улица 13-я Парковая, дом 18, и расположен на первой линии от дороги, что обеспечит удобный доступ для родителей. В шаговой доступности расположено более 20 жилых домов, жители которых смогут воспользоваться услугами частного дошкольного учреждения.

Чтобы участвовать в аукционе, нужно зарегистрироваться на электронной платформе «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Полная информация о текущих предложениях и условиях программы доступна на Инвестиционном портале Москвы.

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