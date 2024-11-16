Где в Ростове купить елку на Новый год: публикуем адреса елочных базаров города

В этом году, как и в предыдущие, на елочных базарах донской столицы появятся пушистые красавицы из разных уголков не только нашего региона, но и страны. Покупателям представят пушистые деревья из Тарасовского, Милютинского и Кашарского районов донского края. Также на рынках появятся хвойные из Воронежа, Саратова, Брянска, Йошкар-Олы и Алтайского края.