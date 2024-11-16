Где в Ростове купить елку на Новый год: публикуем адреса елочных базаров города

Posted 16 ноября, 06:58
Published 16 ноября, 06:58
Modified 16 ноября, 07:00
Updated 16 ноября, 07:00
Торговые площадки будут расположены в различных районах города, как на муниципальных, так и частных территориях, также новогодние аксессуары будут доступны и в крупных торговых центрах.
Как пояснил глава администрации города Алексей Ловгиненко, на елочных базарах ростовчане смогут приобрести практически все что им по душе. Горожанам представят большой выбор елей, сосен и пихт. А администрация города в свою очередь, проконтролирует наличие необходимых документов и вопрос безопасности новогодних деревьев для потребителей.
В этом году, как и в предыдущие, на елочных базарах донской столицы появятся пушистые красавицы из разных уголков не только нашего региона, но и страны. Покупателям представят пушистые деревья из Тарасовского, Милютинского и Кашарского районов донского края. Также на рынках появятся хвойные из Воронежа, Саратова, Брянска, Йошкар-Олы и Алтайского края.
Купить зеленую красавицу можно будет по следующим адресам.
В центре города елочные базары будут работать на улицах: Московская, 50а и Московская, 52а; на проспекте Ворошиловском, 105 и улице М. Горького, 159.
Жители Северного района смогут сделать покупки на улице Добровольского, 20 и Добровольского, 30, а также на улице Волкова, 2 и пересечении Волкова с проспектом Космонавтов.
На Воендведе пушистые деревья можно будет купить на улице Таганрогской, 116.
Жители Западного и Железнодорожного районов смогут сделать покупку по улице 2-я Краснодарская, 159, пересечении 2-й Краснодарской и Аллеи Роз, на улице Зорге, 39, пересечении Зорге — Стачки, на проспекте Коммунистическом, 27, Коммунистическом 27б, Коммунистическом, 42 и проспекте Стачки, 231. Будет работать елочный базар и на Рабочей площади, литер 1;
Жители Левенцовки смогут посетить базар, который разместится на улице Маршала Жукова, 36/5;
Немало елочных базаров заработает в районе площади Ленина и ТЦ Горизонта. Жители этих районов смогут посетить елочные рынки на пересечении улицы Ленина и проспекта Михаила Нагибина, 19, улицы Ленина, 127 и улицы Фурмановской, 150.
В Нахичевани елочный базар будет работать на площади Карла Маркса.
В период работы елочных базаров и ярмарок сотрудникам администрации планируется проведение мониторинговых мероприятий на предмет соблюдения областного законодательства. Как отметил Алексей Логвиненко, особое внимание будет уделяться в эти дни стихийным площадкам.
Напомним, что незаконная торговля новогодними деревьями в нашем городе запрещена, а нарушителям грозит административная ответственность.