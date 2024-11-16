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Posted 16 ноября, 15:22

Published 16 ноября, 15:22

Modified 16 ноября, 15:23

Updated 16 ноября, 15:23

Главные новости Ростовской области 16 ноября

Итоги дня: центр Батайска проверяют силовики, а в больнице Ростова напали на врача

16 ноября 2024, 15:22
Фото: для иллюстрации. 1MI. Главные новости Ростовской области 16 ноября
В Ростове пациент избил врача в больнице, тем временем в Батайске силовики проверяют городской парк, а аналитики подсчитали, сколько нужно копить ростовчанам, чтобы купить квартиру.

Нападение на врача

Издание 1рнд сообщило о жестоком избиении 40-летней женщины-врача в БСМП. Пациент токсикологического отделения, находясь в состоянии опьянения, набросился на медика с трубой. Он наносил женщине удар за ударом, а затем стукнул её по голове стеклянным предметом.

Мужчину оттащили от врача другие медработники. Избитого доктора госпитализировали. О её состоянии ничего не известно. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Пациент жестоко избил женщину-врача в БСМП в Ростове-на-Дону
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Силовики в парке Батайска

С утра 16 ноября в парке имени Ленина в Батайске заметили большое количество силовиков. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал Don Mash.

Территорию парка изучали кинологи и минёры. Они проверяли даже кусты и подземные люки. Также они отгоняли петардами бродячих собак.

С чем связаны такие меры безопасности, точно неизвестно. Рядом с парком находится администрация Батайска, где сегодня заслушали отчёт главы города Романа Волошина. Также рядом располагается сборный пункт, откуда 16 ноября отправили на военную службу призывников. На мероприятии присутствовал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Бродячих собак разгоняют петардами рядом с администрацией Батайска
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Годы накоплений

Аналитики портала «Мир квартир» проанализировали, сколько лет нужно жителям разных регионов России, чтобы накопить на квартиру.

Выяснилось, что средняя стоимость квартиры в Ростовской области составляет 5 889 525 рублей. При этом средний доход населения в регионе равен 60 532 рублям. Выходит, чтобы купить жильё в регионе, жителям нужно откладывать деньги в течение чуть больше чем восьми лет. И это при условии, что за восемь лет стоимость квартиры не изменится.

Дольше всего на недвижимость нужно копить жителям Дагестана (15,9 года), Ингушетии (13,2 года) и Севастополя (13,1 года). Быстрее всего отложат деньги на квартиру на Чукотке (3,8 года), в Ямало-Ненецком АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года) и Ненецком АО (4 года).

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