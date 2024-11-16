Итоги дня: центр Батайска проверяют силовики, а в больнице Ростова напали на врача

Выяснилось, что средняя стоимость квартиры в Ростовской области составляет 5 889 525 рублей. При этом средний доход населения в регионе равен 60 532 рублям. Выходит, чтобы купить жильё в регионе, жителям нужно откладывать деньги в течение чуть больше чем восьми лет. И это при условии, что за восемь лет стоимость квартиры не изменится.