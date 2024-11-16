Массовые отключения света планируются в Ростове с 18 ноября: проверьте свой адрес

Posted 16 ноября, 07:32
Published 16 ноября, 07:32
Modified 16 ноября, 07:34
Updated 16 ноября, 07:34
В понедельник, 18 ноября, лампочки погаснут в домах № 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б на улице Королева, № 21-47, 20-44 на Ленинаканской, № 2-20 на Вологодской, № 1, 1/41 на Кулагина, №14 на Плеханова и № 31-41, 41/1, 53, 59, 65, 71 на проспекте Стачки. Там, как и на улицах Амиряна, Патканяна, Севанской и в переулке Дубовском, света не будет с 09:00 до 17:00 мск.
На час меньше, с 09:00 до 16:00 мск электричество отключат на улице Коллективной (дома № 1-27, 2-32), Водопьянова (№ 1-13, 2-10), Леваневского (№ 1-23, 2-32), Чкалова (№ 1-41, 2-48), Коккинаки (№ 1-15, 2-8), Слепнева (№ 1-7). С 11:00 до 15:00 мск энергоснабжение прекратится в домах № 114-122, 119-125 на улице Социалистической.
Во вторник, 19 ноября, на три часа обесточат дома на улице Плеханова, 1А, Литвинова, 4 и проспекте Стачки, 27А, 33. Там света не будет с 09:00 до 12:00 мск. С 13:00 до 17:00 мск ожидается повторное отключение. Кроме того, в это время не будет электричества на Батуринской, 2-8, Плеханова, 12, Литвинова, 8/1 и Стачки, 27, 27/2.
Дольше всего без света просидят ростовчане, проживающие на проспекте 40 лет Победы (дома № 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6), в переулке Пролесском (№ 1-87, 2-64), Втором переулке (№ 87-135, 72-136), Андижанском (№ 1-31), Верхоянском (№ 11-27, 48, 60), Хабаровском (№ 53-93, 32-84), Пятигорском (№ 13-15, 12-14), Чувашском. Там отключения проведут с 09:00 до 17:00 мск.
В это же время обесточат дома на улице Дранко, 1-13, 2-10; Белгородской, 35-45; Турксибской, 51-71, 36-70; Мечникова, 31А, 31/106, 40-52, 72-108; Передовой, 1-5; Курганной, 44/1; Павленко, 34А; Шатоевской;. Терской; Орловской; Лескова; 21-31; Фадеева, 25-39,24-36; Писемского, 17-29, 26-38; Стальского, 1-41.
Ранее стало известно, где возможны перебои в работ радио и ТВ на неделе с 18 по 22 ноября.