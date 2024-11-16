Массовые отключения света планируются в Ростове с 18 ноября: проверьте свой адрес

Во вторник, 19 ноября, на три часа обесточат дома на улице Плеханова, 1А, Литвинова, 4 и проспекте Стачки, 27А, 33. Там света не будет с 09:00 до 12:00 мск. С 13:00 до 17:00 мск ожидается повторное отключение. Кроме того, в это время не будет электричества на Батуринской, 2-8, Плеханова, 12, Литвинова, 8/1 и Стачки, 27, 27/2.