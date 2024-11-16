Михаил Уруков рассказал, как отбирают кандидатов для работы в Спецсвязи

Posted 15 ноября, 22:59
Published 15 ноября, 22:59
Modified 15 ноября, 22:59
Updated 15 ноября, 22:59
Изначально это была фельдъегерская служба, занимавшаяся доставкой важных документов и секретных грузов. Сегодня это современная почтово-логистическая организация, осуществляющая транспортировку государственной корреспонденции и предоставляющая транспортные услуги по всей России.
Начальник регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону Михаил Уруков отметил, что сотрудники Спецсвязи доставляют особо важные и ценные письма и грузы. На сегодняшний день подразделения службы действуют в каждом субъекте Российской Федерации, образуя обширную и сложную сеть маршрутов. Об этом сообщает kp.ru.
Ранее организация входила в состав Министерства связи, а после его упразднения перешла под управление Министерства цифрового развития.
Управление по Дальнему Востоку включает восемь филиалов в крупнейших городах, таких как Хабаровск, Владивосток, Магадан и другие. Михаил Уруков подчеркнул, что филиал в Хабаровске осуществляет контроль над всеми территориальными управлениями региона.
Основными клиентами Спецсвязи являются государственные органы и силовые структуры. Однако служба активно сотрудничает и с коммерческими организациями, предлагая услуги по перевозке секретной документации, культурных ценностей, опасных грузов, драгоценных металлов и наличных средств. Кроме того, Спецсвязь предоставляет сопровождение автомобилей с маячками и страхование ценных грузов.
Организация располагает обширным парком легковых автомобилей для стандартных заказов и специализированными тягачами для транспортировки крупногабаритных грузов. Весь транспорт проходит регулярное обслуживание на собственной ремонтной базе.
Отбор сотрудников в Спецсвязь — процесс тщательный. Кандидаты проверяются на отсутствие судимостей и проходят углублённое психологическое тестирование. В приоритете кандидаты с опытом военной службы, однако, по словам Урукова, в коллективе трудится множество женщин, отличающихся высоким профессионализмом и ответственностью. Он добавил, что компания активно внедряет новые сервисы и улучшает качество услуг, чтобы соответствовать растущим требованиям клиентов.