Михаил Уруков рассказал, как отбирают кандидатов для работы в Спецсвязи

Отбор сотрудников в Спецсвязь — процесс тщательный. Кандидаты проверяются на отсутствие судимостей и проходят углублённое психологическое тестирование. В приоритете кандидаты с опытом военной службы, однако, по словам Урукова, в коллективе трудится множество женщин, отличающихся высоким профессионализмом и ответственностью. Он добавил, что компания активно внедряет новые сервисы и улучшает качество услуг, чтобы соответствовать растущим требованиям клиентов.