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Posted 15 ноября, 22:59

Published 15 ноября, 22:59

Modified 15 ноября, 22:59

Updated 15 ноября, 22:59

Михаил Уруков рассказал, как отбирают кандидатов для работы в Спецсвязи

Михаил Уруков рассказал, как отбирают кандидатов для работы в Спецсвязи

15 ноября 2024, 22:59
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
В 2024 году служба специальной связи (Спецсвязь) празднует своё 85-летие.

Изначально это была фельдъегерская служба, занимавшаяся доставкой важных документов и секретных грузов. Сегодня это современная почтово-логистическая организация, осуществляющая транспортировку государственной корреспонденции и предоставляющая транспортные услуги по всей России.

Начальник регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону Михаил Уруков отметил, что сотрудники Спецсвязи доставляют особо важные и ценные письма и грузы. На сегодняшний день подразделения службы действуют в каждом субъекте Российской Федерации, образуя обширную и сложную сеть маршрутов. Об этом сообщает kp.ru.

Ранее организация входила в состав Министерства связи, а после его упразднения перешла под управление Министерства цифрового развития.

Управление по Дальнему Востоку включает восемь филиалов в крупнейших городах, таких как Хабаровск, Владивосток, Магадан и другие. Михаил Уруков подчеркнул, что филиал в Хабаровске осуществляет контроль над всеми территориальными управлениями региона.

Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Основными клиентами Спецсвязи являются государственные органы и силовые структуры. Однако служба активно сотрудничает и с коммерческими организациями, предлагая услуги по перевозке секретной документации, культурных ценностей, опасных грузов, драгоценных металлов и наличных средств. Кроме того, Спецсвязь предоставляет сопровождение автомобилей с маячками и страхование ценных грузов.

Организация располагает обширным парком легковых автомобилей для стандартных заказов и специализированными тягачами для транспортировки крупногабаритных грузов. Весь транспорт проходит регулярное обслуживание на собственной ремонтной базе.

Отбор сотрудников в Спецсвязь — процесс тщательный. Кандидаты проверяются на отсутствие судимостей и проходят углублённое психологическое тестирование. В приоритете кандидаты с опытом военной службы, однако, по словам Урукова, в коллективе трудится множество женщин, отличающихся высоким профессионализмом и ответственностью. Он добавил, что компания активно внедряет новые сервисы и улучшает качество услуг, чтобы соответствовать растущим требованиям клиентов.

#Общество
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