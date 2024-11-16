Мужчину с параноидальной шизофренией разыскивают в Ростовской области

Александр Кориневский пропал 3 августа. Родственники мужчины рассказали, что он — инвалид II группы с диагнозом «параноидальная шизофрения». Последний раз Кориневский связывался с близкими с берега Азовского моря. Он сообщил, что садится в КамАЗ и отправляется в Сочи.