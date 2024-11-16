Мужчину с параноидальной шизофренией разыскивают в Ростовской области

Posted 16 ноября, 14:39
Published 16 ноября, 14:39
Modified 16 ноября, 14:40
Updated 16 ноября, 14:40
Александр Кориневский пропал 3 августа. Родственники мужчины рассказали, что он — инвалид II группы с диагнозом «параноидальная шизофрения». Последний раз Кориневский связывался с близкими с берега Азовского моря. Он сообщил, что садится в КамАЗ и отправляется в Сочи.
Мужчина может выделяться своим поведением на фоне других людей. По словам родственников, когда-то он бродяжничал.
При себе у Кориневского был паспорт и банковская карта.
Тех, кто что-либо знает о местоположении мужчины, просят связаться с полицией.
Ранее пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани. Девушку не могут найти уже почти год.