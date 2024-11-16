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Posted 16 ноября, 14:39

Published 16 ноября, 14:39

Modified 16 ноября, 14:40

Updated 16 ноября, 14:40

В Батайске пропал без вести 44-летний мужчина с параноидальной шизофренией

Мужчину с параноидальной шизофренией разыскивают в Ростовской области

16 ноября 2024, 14:39
Фото: для иллюстрации. pxhere.com. В Батайске пропал без вести 44-летний мужчина с параноидальной шизофренией
В Батайске пропал без вести 44-летний мужчина с параноидальной шизофренией, пишет местное издание «Батайское время».

Александр Кориневский пропал 3 августа. Родственники мужчины рассказали, что он — инвалид II группы с диагнозом «параноидальная шизофрения». Последний раз Кориневский связывался с близкими с берега Азовского моря. Он сообщил, что садится в КамАЗ и отправляется в Сочи.

Мужчина может выделяться своим поведением на фоне других людей. По словам родственников, когда-то он бродяжничал.

При себе у Кориневского был паспорт и банковская карта.

Тех, кто что-либо знает о местоположении мужчины, просят связаться с полицией.

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Ранее пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начали искать на Кубани. Девушку не могут найти уже почти год.

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