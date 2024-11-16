Открытие частного парка «Мельник» в Ростове перенесли во второй раз

В парке предусмотрели две зоны — летнюю и зимнюю. Первая представляет собой саму парковую зону площадью в примерно один гектар. Зимняя часть находится в здании бывшего элеватора. Там откроют офисы, галерею дизайна, аудитории, рестораны и мастерские.