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Posted 16 ноября, 13:03

Published 16 ноября, 13:03

Modified 16 ноября, 13:03

Updated 16 ноября, 13:03

Инвесторы снова сдвинули сроки открытия парка «Мельник» на 29-й Линии в Ростове

Открытие частного парка «Мельник» в Ростове перенесли во второй раз

16 ноября 2024, 13:03
Фото: для иллюстрации. pxhere.com. Инвесторы снова сдвинули сроки открытия парка «Мельник» на 29-й Линии в Ростове
Инвесторы снова сдвинули сроки открытия парка «Мельник» на 29-й Линии в Ростове, рассказал управленец проекта Вадим Калинич «Деловой Газете.Юг».

Теперь открыть частный парк «Мельник» обещают весной 2025 года. Там заработают интерактивные площадки и торговые объекты.

В Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк
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Проект парка «Мельник» — реновация территории бывшего мукомольного завода №2. В него инвестировали 3,5 миллиарда рублей.

В парке предусмотрели две зоны — летнюю и зимнюю. Первая представляет собой саму парковую зону площадью в примерно один гектар. Зимняя часть находится в здании бывшего элеватора. Там откроют офисы, галерею дизайна, аудитории, рестораны и мастерские.

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