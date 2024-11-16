Пациент жестоко избил женщину-врача в БСМП в Ростове-на-Дону

Жуткий инцидент произошел 15 ноября в БСМП. В тот день пациент из токсикологического отделения якобы находился в состоянии опьянения. По информации 1RND со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову», он набросился с трубой на женщину-врача. Пациент наносил удар за ударом, а затем стукнул по голове стеклянным предметом.