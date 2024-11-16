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Posted 16 ноября, 06:12

Published 16 ноября, 06:12

Modified 16 ноября, 06:14

Updated 16 ноября, 06:14

Пациент жестоко избил врача БСМП в Ростове-на-Дону

Пациент жестоко избил женщину-врача в БСМП в Ростове-на-Дону

16 ноября 2024, 06:12
Фото: 1MI. Пациент жестоко избил врача БСМП в Ростове-на-Дону
В Ростове мужчина жестоко избил трубой 40-летнюю женщину-врача в больнице, сообщают СМИ.

Жуткий инцидент произошел 15 ноября в БСМП. В тот день пациент из токсикологического отделения якобы находился в состоянии опьянения. По информации 1RND со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову», он набросился с трубой на женщину-врача. Пациент наносил удар за ударом, а затем стукнул по голове стеклянным предметом.

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Пострадавшую госпитализировали. В каком она находится состоянии, неизвестно. Правоохранители уже начали проверку.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как водитель автобуса избил пассажира, не оплатившего проезд. Инцидент произошел в тот же день, 15 ноября в районе Сельмаш.

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