Пациент жестоко избил женщину-врача в БСМП в Ростове-на-Дону

Posted 16 ноября, 06:12
Published 16 ноября, 06:12
Modified 16 ноября, 06:14
Updated 16 ноября, 06:14
Жуткий инцидент произошел 15 ноября в БСМП. В тот день пациент из токсикологического отделения якобы находился в состоянии опьянения. По информации 1RND со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову», он набросился с трубой на женщину-врача. Пациент наносил удар за ударом, а затем стукнул по голове стеклянным предметом.
Пострадавшую госпитализировали. В каком она находится состоянии, неизвестно. Правоохранители уже начали проверку.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как водитель автобуса избил пассажира, не оплатившего проезд. Инцидент произошел в тот же день, 15 ноября в районе Сельмаш.