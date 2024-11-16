Подростки отправлены в СИЗО по делу о продаже наркотиков в Ростовской области

Posted 16 ноября, 15:41
Published 16 ноября, 15:41
Modified 16 ноября, 15:41
Updated 16 ноября, 15:41
Двое подростков, действуя группой лиц, получили в мессенджере сообщение с координатами тайника, где лежали наркотики. Юноши должны были найти вещества и продать их. При попытке сбыть наркотики их задержала полиция. У молодых людей нашли больше восьми граммов сильнодействующих веществ.
Сейчас подростки заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что соцсети школьников в Ростовской области проверяют на употребление наркотиков. Для этого используют специальную систему мониторинга страниц.