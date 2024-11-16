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Posted 16 ноября, 15:41

Published 16 ноября, 15:41

Modified 16 ноября, 15:41

Updated 16 ноября, 15:41

В Волгодонске двое несовершеннолетних заключены под стражу по делу о распространении наркотиков

Подростки отправлены в СИЗО по делу о продаже наркотиков в Ростовской области

16 ноября 2024, 15:41
Фото: 1MI. В Волгодонске двое несовершеннолетних заключены под стражу по делу о распространении наркотиков
В Волгодонске двое несовершеннолетних заключены под стражу по делу о распространении наркотиков, сообщили в Следкоме Ростовской области.

Двое подростков, действуя группой лиц, получили в мессенджере сообщение с координатами тайника, где лежали наркотики. Юноши должны были найти вещества и продать их. При попытке сбыть наркотики их задержала полиция. У молодых людей нашли больше восьми граммов сильнодействующих веществ.

Сейчас подростки заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее сообщалось, что соцсети школьников в Ростовской области проверяют на употребление наркотиков. Для этого используют специальную систему мониторинга страниц.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Волгодонск#Наркотики#Волгодонский район#Происшествия
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