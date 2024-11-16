Пьяная толпа избила мужчину на Северном в Ростове

Конфликт произошёл поздно ночью 15 ноября. Рядом с подъездом жилого дома на улице Лелюшенко выпивала компания мужчин. Позже из здания вышли двое других мужчин и сделали замечание толпе неизвестных. Словесную перепалку сначала смогли урегулировать. Но затем трое пьяных мужчин избили оппонента. Их оттащил приятель пострадавшего.