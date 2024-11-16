Пьяная толпа избила мужчину на Северном в Ростове

Posted 16 ноября, 10:35
Published 16 ноября, 10:35
Modified 16 ноября, 10:36
Updated 16 ноября, 10:36
Конфликт произошёл поздно ночью 15 ноября. Рядом с подъездом жилого дома на улице Лелюшенко выпивала компания мужчин. Позже из здания вышли двое других мужчин и сделали замечание толпе неизвестных. Словесную перепалку сначала смогли урегулировать. Но затем трое пьяных мужчин избили оппонента. Их оттащил приятель пострадавшего.
Избитый мужчина серьёзно ударился головой об асфальт и получил ушибы по всему телу. Его доставили в реанимацию.
В полиции Ростова не давали комментариев об инциденте.
Ранее водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд.