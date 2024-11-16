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Posted 16 ноября, 10:35

Published 16 ноября, 10:35

Modified 16 ноября, 10:36

Updated 16 ноября, 10:36

Мужчина попал в реанимацию после избиения на Лелюшенко в Ростове

Пьяная толпа избила мужчину на Северном в Ростове

16 ноября 2024, 10:35
Фото: для иллюстрации. pxhere.com. Мужчина попал в реанимацию после избиения на Лелюшенко в Ростове
Мужчина попал в реанимацию после избиения на Лелюшенко в Ростове, сообщает Telegram-канал «Это Ростов!».

Конфликт произошёл поздно ночью 15 ноября. Рядом с подъездом жилого дома на улице Лелюшенко выпивала компания мужчин. Позже из здания вышли двое других мужчин и сделали замечание толпе неизвестных. Словесную перепалку сначала смогли урегулировать. Но затем трое пьяных мужчин избили оппонента. Их оттащил приятель пострадавшего.

Избитый мужчина серьёзно ударился головой об асфальт и получил ушибы по всему телу. Его доставили в реанимацию.

В полиции Ростова не давали комментариев об инциденте.

Ранее водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд.

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