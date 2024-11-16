«Рассчитано на интеллигентных людей»: нахичеванские издатели Ростова-на-Дону

Posted 16 ноября, 11:03
Published 16 ноября, 11:03
Modified 16 ноября, 11:05
Updated 16 ноября, 11:05
И сотрудничество, и конкуренция двух городов начались сразу, с момента возникновения по указу императрицы Екатерины Великой армянского города Нор Нахичеван (впоследствии Нахичевань-на-Дону).
К сожалению, у нас смотрят на историю двух городов − Ростова и Нахичевани-на-Дону − как-то однобоко, на мой взгляд, изолированно, в отрыве от города-соседа. Что я имею в виду? Вы возьмите любую книгу о Ростове и, как правило, узнаете, что в 1779 году был основан город Нор Нахичеван армянами-переселенцами из Крыма недалеко от крепости Св. Димитрия Ростовского. Потом прочитаете, что в декабре 1928 года было принято решение о присоединении Нахичевани к Ростову. А уже в 1929 году город Нахичевань-на-Дону вошел окончательно в состав Ростова как район. Правда, вскоре Нахичеванский район нашего города был переименован в Пролетарский.
Собственно говоря, это почти все, что вы узнаете о Нахичевани, читая историю Ростова. Это разве правильно? Нахичеванские купцы строили в Ростове доходные дома, ростовцы вели дела в Нахичевани. Так крепли экономические и культурные связи двух городов.
Я убежден, что рассматривать историю Ростова без Нахичевани и нахичеванцев невозможно.
Например, вы знали, что в Ростове издательской деятельностью занимались именно нахичеванцы?
Была в Ростове очень популярная газета «Донская пчела». Ее возглавлял И. А. Тер-Абрамиан, которого называют пионером печатного дела в нашем городе.
Вторым нахичеванцем, который вел успешную деятельность в Ростове, был Серафим Христофорович Арутюнов. Он издавал «Приазовский край». Эта газета была самой читаемой на всем юге России. Да-да. Именно так.
Знаете, какой тираж был у «Приазовского края»? По данным известного ученого Евгения Ахмадулина, тираж газеты к началу двадцатого века составлял 17 тысяч экземпляров. А уже в 1914−1917 годах тираж «Приазовского края» достиг 40 тысяч экземпляров. Но и это не было пределом для популярной газеты юга страны. Некоторые номера печатались еще большим тиражом − до 60 тысяч экземпляров!
У нас сегодня, в двадцать первом веке, нет городской газеты с таким тиражом. А ведь сейчас все умеют читать и писать. Население же в дореволюционной России было в основной своей массе безграмотным. Значит, газета была рассчитана на интеллигентных людей, у которых было хорошее образование. А главной миссией «Приазовского края» было просвещение.
И еще. Я уже писал о том, что газета была самой популярной на юге России. Но не только. Ее читали в Новороссии, на Северном Кавказе.
Как пишет известный ростовский историк Наталья Васильевна Самарина в книге «Серафим Арутюнов. Огненный дух просветительства», «Приазовский край» имел отделения в Новочеркасске и Таганроге, Екатеринодаре и Мариуполе. Подписка принималась также в Ейске, Новороссийске, Керчи, Грозном, Владикавказе, Бахмуте, в окружных станицах области Войска Донского.
А вообще, история легендарного издания началась с того, что нахичеванец Арутюнов в 1891 году купил ростовскую газету «Дикое поле» и преобразовал ее в «Приазовский край».
Газета была очень успешной. И закрылась не по своей воле. Она перестала выходить в свет в 1920 году после окончательного установления советской власти на Дону.
Было еще одно популярное издание в Ростове, которое основал также нахичеванец И. Я. Алексанов. Издание это называлось «Южный телеграф».
Наталья Васильевна Самарина в книге «Серафим Арутюнов. Огненный дух просветительства» пишет:
«Таким образом, трое нахичеванцев, основав типографии в Ростове в последней четверти XIX века, рассматривали их не просто как предприятия, выполнявшие заказы на печатную продукцию всех видов − от визитных карточек и настенных календарей до папиросных упаковок и фантиков для конфет. Типография рассматривалась каждым из них как обязательное условие успешного издания газет, влиявших на общественное мнение и способствовавших, в большей или меньшей степени, развитию местности, в которой они издавались» (Н.В. Самарина. Серафим Арутюнов. Огненный дух просветительства. Ростов-на-Дону. 2024. Типография «Лаки Пак». Стр. 28).
Действительно, газеты, издававшиеся в Ростове нахичеванцами, сыграли огромную роль в истории не только города, но и всего юга страны.
Так что, как мы видим, взаимосвязь Ростова и Нахичевани-на-Дону была очень тесной. А история городов − это прежде всего история людей. И я верю, что найдется еще тот исследователь, который напишет об этом большую научную работу. Почему я считаю это очень важным? А потому что еще известный донской писатель и краевед Владимир Сергеевич Сидоров называл Ростов−Нахичевань феноменом мировой культуры. И я с ним полностью согласен.
Георгий Багдыков