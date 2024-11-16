«Рассчитано на интеллигентных людей»: нахичеванские издатели Ростова-на-Дону

К сожалению, у нас смотрят на историю двух городов − Ростова и Нахичевани-на-Дону − как-то однобоко, на мой взгляд, изолированно, в отрыве от города-соседа. Что я имею в виду? Вы возьмите любую книгу о Ростове и, как правило, узнаете, что в 1779 году был основан город Нор Нахичеван армянами-переселенцами из Крыма недалеко от крепости Св. Димитрия Ростовского. Потом прочитаете, что в декабре 1928 года было принято решение о присоединении Нахичевани к Ростову. А уже в 1929 году город Нахичевань-на-Дону вошел окончательно в состав Ростова как район. Правда, вскоре Нахичеванский район нашего города был переименован в Пролетарский.