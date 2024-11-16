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Posted 16 ноября, 11:46

Published 16 ноября, 11:46

Modified 16 ноября, 11:46

Updated 16 ноября, 11:46

Синоптик Вильфанд предупредил о снегопаде и ветре до 20 м/с в Ростовской области

Синоптик Вильфанд предупредил о снегопаде и ветре до 20 м/с в Ростовской области

16 ноября 2024, 11:46
Фото: Pxhere.com. Синоптик Вильфанд предупредил о снегопаде и ветре до 20 м/с в Ростовской области
На юге России в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки, ветер и гололёд, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погоду в южных регионах метеоролог назвал «некомфортной». В ближайшие дни Ростовскую область и её соседей накроют снегопады, ветер до 20 метров в секунду и похолодание. На дорогах стоит ждать гололёд.

Температура воздуха в Ростове упадёт до +7 градусов днём. Ночью стоит ждать похолодания до нуля градусов и заморозки до -1 градуса. В остальной части региона, особенно на севере, ночные морозы составят до -5 градусов.

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Ранее сообщалось, что трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду.

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