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Posted 16 ноября, 07:29

Published 16 ноября, 07:29

Modified 16 ноября, 11:10

Updated 16 ноября, 11:10

Температурные «качели» прогнозируют в Ростове-на-Дону в ближайшие дни

Скачки температуры в 15 градусов прогнозируют в Ростове

16 ноября 2024, 07:29
Фото: rostovgazeta.ru. Температурные «качели» прогнозируют в Ростове-на-Дону в ближайшие дни

Скачки температуры от -1 до +8 градусов прогнозируют в Ростове-на-Дону

Температурные «качели» прогнозируют в Ростове-на-Дону в ближайшие дни, сообщают синоптики.

Следующая неделя начнется в Ростове с резкого похолодания. Днем температура воздуха составит +8 — +9 градусов. Но ночью похолодает до нуля, а в отдельные дни стоит ждать и заморозков до -1 градуса. Небо будет облачным, скорость ветра — умеренная.

Но с середины следующей недели придет неожиданное потепление. Температура воздуха днем подскочит до +12 — +14 градусов. В вечерние часы похолодает до +3 — +6 градусов. Небо затянут тучи, а на выходных пройдут ливни. Скорость ветра останется умеренной.

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