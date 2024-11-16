Скачки температуры в 15 градусов прогнозируют в Ростове

Следующая неделя начнется в Ростове с резкого похолодания. Днем температура воздуха составит +8 — +9 градусов. Но ночью похолодает до нуля, а в отдельные дни стоит ждать и заморозков до -1 градуса. Небо будет облачным, скорость ветра — умеренная.