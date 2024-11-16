Скачки температуры в 15 градусов прогнозируют в Ростове

Posted 16 ноября, 07:29
Published 16 ноября, 07:29
Modified 16 ноября, 11:10
Updated 16 ноября, 11:10
Следующая неделя начнется в Ростове с резкого похолодания. Днем температура воздуха составит +8 — +9 градусов. Но ночью похолодает до нуля, а в отдельные дни стоит ждать и заморозков до -1 градуса. Небо будет облачным, скорость ветра — умеренная.
Но с середины следующей недели придет неожиданное потепление. Температура воздуха днем подскочит до +12 — +14 градусов. В вечерние часы похолодает до +3 — +6 градусов. Небо затянут тучи, а на выходных пройдут ливни. Скорость ветра останется умеренной.