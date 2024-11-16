Тренер Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России

Posted 16 ноября, 16:35
Published 16 ноября, 16:35
Modified 16 ноября, 16:35
Updated 16 ноября, 16:35
15 ноября сборная России по футболу сыграла в Краснодаре со сборной Брунея. Матч завершился со счётом 11:0 в пользу россиян.
На пресс-конференции после игры главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, нужно ли и дальше проводить матчи такого уровня в регионах, например, в Ростове или Краснодаре.
«Нужно — не знаю, но можно точно. Открою тайну, Ростов тоже рассматривался, но там уже договорились в Волгограде, однако логистику проверили — можно и в Ростове сыграть», — заявил Валерий Карпин.
Ранее тренер Валерий Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора в регионе на ФК «Ростов». Он отметил, что власти области не давали денег клубу на трансферы.