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Posted 16 ноября, 16:35

Published 16 ноября, 16:35

Modified 16 ноября, 16:35

Updated 16 ноября, 16:35

Тренер Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России

Тренер Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России

16 ноября 2024, 16:35
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов». Тренер Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России
Тренер Валерий Карпин допустил проведение матча сборной России в Ростове-на-Дону, пишет «Чемпионат».

15 ноября сборная России по футболу сыграла в Краснодаре со сборной Брунея. Матч завершился со счётом 11:0 в пользу россиян.

На пресс-конференции после игры главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, нужно ли и дальше проводить матчи такого уровня в регионах, например, в Ростове или Краснодаре.

«Нужно — не знаю, но можно точно. Открою тайну, Ростов тоже рассматривался, но там уже договорились в Волгограде, однако логистику проверили — можно и в Ростове сыграть», — заявил Валерий Карпин.
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Ранее тренер Валерий Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора в регионе на ФК «Ростов». Он отметил, что власти области не давали денег клубу на трансферы.

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