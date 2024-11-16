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Posted 16 ноября, 12:29

Published 16 ноября, 12:29

Modified 16 ноября, 12:31

Updated 16 ноября, 12:31

В Ростове 20 ноября частично отключат водоснабжение в Железнодорожном районе

Тысячи жителей Ростова оставят без водоснабжения. Где не будет воды?

16 ноября 2024, 12:29
Фото: 1MI. В Ростове 20 ноября частично отключат водоснабжение в Железнодорожном районе

Тысячи жителей Ростова оставят без водоснабжения на сутки

В Ростове-на-Дону 20 ноября частично отключат водоснабжение в Железнодорожном районе, предупредили в городском водоканале.

Работники водоканала пояснили, что 20 ноября будут проводить переподключение водопроводной магистрали на улице Мадояна. Из-за этого в Ростове воду перестанут подавать в границах: переулок Аратский — улица Мичуринская — улица Лесопарковая — переулок Серебряный.

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Ограничение продлится с девяти утра 20 ноября до девяти утра 21 ноября.

Ранее RostovGazeta рассказала, что делать и куда жаловаться, если нет отопления и горячей воды в Ростове-на-Дону. Проблема остаётся актуальной, хотя отопительный сезон в городе стартовал месяц назад.

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