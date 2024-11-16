Тысячи жителей Ростова оставят без водоснабжения. Где не будет воды?

Posted 16 ноября, 12:29
Published 16 ноября, 12:29
Modified 16 ноября, 12:31
Updated 16 ноября, 12:31
Работники водоканала пояснили, что 20 ноября будут проводить переподключение водопроводной магистрали на улице Мадояна. Из-за этого в Ростове воду перестанут подавать в границах: переулок Аратский — улица Мичуринская — улица Лесопарковая — переулок Серебряный.
Ограничение продлится с девяти утра 20 ноября до девяти утра 21 ноября.
Ранее RostovGazeta рассказала, что делать и куда жаловаться, если нет отопления и горячей воды в Ростове-на-Дону. Проблема остаётся актуальной, хотя отопительный сезон в городе стартовал месяц назад.