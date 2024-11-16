В аварии с «перевёртышем» в Ростовской области пострадала двухлетняя девочка

Об аварии сообщили 16 ноября. Водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по М-4 «Дон» в Красносулинском районе, не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. На кадрах с места событий видно, что иномарка буквально превратилась в груду металла.