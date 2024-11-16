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Posted 16 ноября, 16:10

Published 16 ноября, 16:10

Modified 16 ноября, 16:12

Updated 16 ноября, 16:12

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Красносулинском районе

В аварии с «перевёртышем» в Ростовской области пострадала двухлетняя девочка

16 ноября 2024, 16:10
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области. Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Красносулинском районе
Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на федеральной трассе в Красносулинском районе, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Об аварии сообщили 16 ноября. Водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по М-4 «Дон» в Красносулинском районе, не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. На кадрах с места событий видно, что иномарка буквально превратилась в груду металла.

Травмы в ДТП получила двухлетняя девочка. Её госпитализировали.

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Ранее мёртвая лиса стала причиной аварии с «перевёртышем» на трассе Ростовской области. Водитель пыталась избежать наезда на мёртвое животное и угодила в кювет.

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