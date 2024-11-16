В Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ с 18 ноября

Posted 16 ноября, 07:05
Published 16 ноября, 07:05
Modified 16 ноября, 07:05
Updated 16 ноября, 07:05
Ежедневно отключение передающего сигнал оборудования будет проходить в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. С 18 по 22 ноября возможно помехи при работе радио и телевидения в период с 10:35 до 17:00 мск.
Во вторник, 19 ноября, с подобной проблемой столкнутся жители города Миллерово одноименного района. Там телерадиосигнал может пропадать с 11:00 до 17:00 мск.
В четверг, 21 ноября, посмотреть любимый канал или послушать радиостанцию не смогут люди, проживающие в поселке Войтово Тарасовского района. Профилактика начнется в 11:00 и закончится примерно к 17:00 мск.
На неделе с 11 по 15 ноября в поселке Конезавод имени Буденного тоже наблюдались ежедневные прерывания телерадиосигнала.