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Posted 16 ноября, 07:05

Published 16 ноября, 07:05

Modified 16 ноября, 07:05

Updated 16 ноября, 07:05

В Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ с 18 ноября

В Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ с 18 ноября

16 ноября 2024, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ с 18 ноября
В трех муниципалитетах Ростовской области ожидаются массовые перебои в работе радио и ТВ на новой рабочей неделе. Подробный график с 18 по 22 ноября опубликован на сайте РТРС.

Ежедневно отключение передающего сигнал оборудования будет проходить в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. С 18 по 22 ноября возможно помехи при работе радио и телевидения в период с 10:35 до 17:00 мск.

Во вторник, 19 ноября, с подобной проблемой столкнутся жители города Миллерово одноименного района. Там телерадиосигнал может пропадать с 11:00 до 17:00 мск.

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В четверг, 21 ноября, посмотреть любимый канал или послушать радиостанцию не смогут люди, проживающие в поселке Войтово Тарасовского района. Профилактика начнется в 11:00 и закончится примерно к 17:00 мск.

На неделе с 11 по 15 ноября в поселке Конезавод имени Буденного тоже наблюдались ежедневные прерывания телерадиосигнала.

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