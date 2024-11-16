rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 14:11

Published 16 ноября, 14:11

Modified 16 ноября, 14:11

Updated 16 ноября, 14:11

Дворец культуры в посёлке Юловский Целинского района начал разваливаться после ремонта за 50 миллионов рублей

В Ростовской области обваливается ДК после ремонта за 50 млн рублей

16 ноября 2024, 14:11
Фото: для иллюстрации. 1MI. Дворец культуры в посёлке Юловский Целинского района начал разваливаться после ремонта за 50 миллионов рублей
Дворец культуры в посёлке Юловский Целинского района начал разваливаться после ремонта за 50 миллионов рублей, пишет издание 1рнд.

Согласно документам, ремонт в Доме культуры прошёл в прошлом году. На него потратили почти 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик, воронежская «Компания ЮГ», обязывался отремонтировать кровлю, выполнить внутреннюю отделку, включая полы и проёмы, а также внешнюю отделку.

Но уже спустя год здание ДК начало обваливаться. Жители посёлка Юловский сообщили о трещинах в стенах и под окнами, ужасном состоянии дверей и потолков.

«Кое-как отремонтировали первый этаж, да что там этаж — одну комнату», — говорят люди.
«Сыпется на глазах»: фасад старинного здания обрушился в центре Ростова
Узнать подробнее

По данным издания, последние подписанные акты об оплате датированы январём 2024 года, под ними стоит подпись главы Юловского Ирины Грошевой. Никаких претензий к качеству и объёму работ власти не имели.

Сама Грошева рассказала, что фото местных жителей — старые. Условия контракта были выполнены, но он не предусматривал полный капремонт.

«ДК у нас был сделан частично. Что запланировали, то и сделали. […] Остальные виды работ тоже запланированы. Но их выполнят, когда в бюджете будут деньги», — заверила Грошева.

Тем временем та же «Компания ЮГ» ремонтирует ЦРБ в Целинском районе.

Ранее сообщалось, что горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей.

Читайте также:
Бродячих собак разгоняют петардами рядом с администрацией БатайскаМИД России призвал ХАМАС освободить плененного внука врача из РостоваСразу после суда дом на Станиславского, 103 в Ростове пытались отрезать от газаЧиновники Минздрава оправдались за состояние скандальной ЦГБ в ГуковеМужчину в Ростовской области оштрафовали из-за бегающих по ночам котов
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Капремонт#Дом культуры#Цимлянский район#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика