В Ростовской области обваливается ДК после ремонта за 50 млн рублей

Согласно документам, ремонт в Доме культуры прошёл в прошлом году. На него потратили почти 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик, воронежская «Компания ЮГ», обязывался отремонтировать кровлю, выполнить внутреннюю отделку, включая полы и проёмы, а также внешнюю отделку.