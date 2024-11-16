В Ростовской области обваливается ДК после ремонта за 50 млн рублей

Posted 16 ноября, 14:11
Published 16 ноября, 14:11
Modified 16 ноября, 14:11
Updated 16 ноября, 14:11
Согласно документам, ремонт в Доме культуры прошёл в прошлом году. На него потратили почти 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик, воронежская «Компания ЮГ», обязывался отремонтировать кровлю, выполнить внутреннюю отделку, включая полы и проёмы, а также внешнюю отделку.
Но уже спустя год здание ДК начало обваливаться. Жители посёлка Юловский сообщили о трещинах в стенах и под окнами, ужасном состоянии дверей и потолков.
«Кое-как отремонтировали первый этаж, да что там этаж — одну комнату», — говорят люди.
По данным издания, последние подписанные акты об оплате датированы январём 2024 года, под ними стоит подпись главы Юловского Ирины Грошевой. Никаких претензий к качеству и объёму работ власти не имели.
Сама Грошева рассказала, что фото местных жителей — старые. Условия контракта были выполнены, но он не предусматривал полный капремонт.
«ДК у нас был сделан частично. Что запланировали, то и сделали. […] Остальные виды работ тоже запланированы. Но их выполнят, когда в бюджете будут деньги», — заверила Грошева.
Тем временем та же «Компания ЮГ» ремонтирует ЦРБ в Целинском районе.
Ранее сообщалось, что горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей.