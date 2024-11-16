«В три раза ниже рыночной»: власти Ростова сообщили о выплатах дому на Станиславского

Власти напомнили, что дом на Станиславского признан в 2020 году аварийным и подлежащим сносу. Технические специалисты в этом году заключили, что здание имеет риск внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Администрация ввела на территории дома режим ЧС.