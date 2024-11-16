«В три раза ниже рыночной»: власти Ростова сообщили о выплатах дому на Станиславского

Posted 16 ноября, 09:32
Published 16 ноября, 09:32
Modified 16 ноября, 09:34
Updated 16 ноября, 09:34
Власти напомнили, что дом на Станиславского признан в 2020 году аварийным и подлежащим сносу. Технические специалисты в этом году заключили, что здание имеет риск внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Администрация ввела на территории дома режим ЧС.
«В связи с опасностью внезапного обрушения несущих конструкций данного МКД, жильцам предложено в кратчайшие сроки освободить жилые помещения и вывезти свое имущество», — сообщают чиновники, выделяя курсивом слово «предложено».
Но администрация Кировского района не просто предлагает, а подаёт на собственников в суд, чтобы заставить их переселиться в маневренный фонд. Люди отказываются покидать дом без положенных выплат.
Власти сообщили RostovGazeta, что в конце сентября ООО «Экспертное учреждение „АБСОЛЮТЭКСПЕРТИЗА“ произвела оценку жилья в доме.
«В настоящее время проводится уведомление собственников жилых помещений о размере возмещения. Расселение дома по ул. Станиславского, 103 литер А, Б запланировано в рамках этапа 2025-2026 программы», — говорится в ответе администрации.
Собственники рассказали RostovGazeta, что получили отчёт от оценке жилья. Квадратный метр в доме в самом центре Ростова оценили в примерно 96-98 тысяч рублей. В соседних домах он стоит в три раза больше.
«Чем больше площадь квартиры, тем меньше сумма. Плюс ещё дают 54 тысячи рублей на возмещение и восемь тысяч рублей на переезд. Как за эти восемь тысяч собрать и отвезти сплит-системы, холодильники, телевизоры, вещи? У кого-то их жильцов есть картины, например. Как из трёхкомнатной квартиры перевезти это всё в коммуналки маневренного фонда?» — возмущается собственница жилья в доме Алёна.
Когда именно заплатят компенсации, власти не уточняют. Не называли точных сроков и жильцам дома.
«После выделения финансирования и заключения с Минстроем РО соглашения
о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного
фонда с гражданами будут заключены соглашения об изъятии жилого помещения
и выплачено возмещение», — заключили в администрации.
Сами жильцы намерены обратиться в прокуратуру, чтобы дом убрали из списка аварийных. Также они написали обращения главе СК РФ Александру Бастрыкину и врио губернатора Юрию Слюсарю.