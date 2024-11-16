Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове.

Posted 16 ноября, 06:49
Published 16 ноября, 06:49
Modified 16 ноября, 06:51
Updated 16 ноября, 06:51
Фотографии с улицы Орской появились в группе ВК «Ростов Главный». На них видно, что в небольшом ларьке, судя по вывеске, продавали мясо, фрукты, овощи и другие продукты. Рядом стоит ВАЗ, который снес нижнюю часть помещения.
— Ночью пацаны эффектно заехали за продуктами, — добавил автор поста.
Вероятно, водитель легковушки не справился с управлением, когда ехал по ночному городу. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
Ранее на трассе в Ростовской области легковушка вылетела в кювет из-за мертвой лисы.