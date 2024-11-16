rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 06:49

Published 16 ноября, 06:49

Modified 16 ноября, 06:51

Updated 16 ноября, 06:51

Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове

Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове

16 ноября 2024, 06:49
Фото: 1MI. Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове

Водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове

В Ростове водитель легковушки врезалась в продуктовый ларек. ДТП случилось на Северном в Ростове в ночь на 16 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

Фотографии с улицы Орской появились в группе ВК «Ростов Главный». На них видно, что в небольшом ларьке, судя по вывеске, продавали мясо, фрукты, овощи и другие продукты. Рядом стоит ВАЗ, который снес нижнюю часть помещения.

— Ночью пацаны эффектно заехали за продуктами, — добавил автор поста.
Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в РостовеЗаехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове
Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове.
Фото: ВК Ростов Главный. https://vk.com/wall-79244517_1355944
«Кажется, кто-то не переобулся»: массовое ДТП произошло в центре Ростова
Узнать подробнее

Вероятно, водитель легковушки не справился с управлением, когда ехал по ночному городу. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Ранее на трассе в Ростовской области легковушка вылетела в кювет из-за мертвой лисы.

Читайте также:
КамАЗ опрокинулся на крышу на М-4 «Дон» под РостовомЧетыре девушки попали в ДТП на машине каршеринга в Ростовской областиНабитые пассажирами автобусы столкнулись в центре Ростова-на-Дону
#Евгения Волкова#ДТП#Соцсети#Маршрутка#Ростов#Фото#Северный#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика