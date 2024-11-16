Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове.

Фотографии с улицы Орской появились в группе ВК «Ростов Главный». На них видно, что в небольшом ларьке, судя по вывеске, продавали мясо, фрукты, овощи и другие продукты. Рядом стоит ВАЗ, который снес нижнюю часть помещения.