Застройщики не могут продать половину квартир в новостройках Ростовской области

По информации на конец октября, в Ростовской области строят жилье общей площадью около 3,5 миллиона квадратов. Из них выкупили лишь треть: 1,1 миллиона квадратных метров (31%). Пустыми остаются 1,8 миллиона квадратов (52%), а остальные 600 тысяч квадратов даже еще не начали продавать (17%).