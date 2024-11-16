Застройщики не могут продать половину квартир в новостройках Ростовской области

Posted 16 ноября, 05:23
Published 16 ноября, 05:23
Modified 16 ноября, 08:11
Updated 16 ноября, 08:11
По информации на конец октября, в Ростовской области строят жилье общей площадью около 3,5 миллиона квадратов. Из них выкупили лишь треть: 1,1 миллиона квадратных метров (31%). Пустыми остаются 1,8 миллиона квадратов (52%), а остальные 600 тысяч квадратов даже еще не начали продавать (17%).
Подобная ситуация наблюдалась в регионе и к концу лета. Очевидно, в Ростовской области многообразий предложений заметно превышает спрос.
Всего в Южном федеральном округе возведено 15,8 миллиона квадратных метров. Из них не выкуплены порядка 7,5 миллиона квадратов (48%).