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Posted 16 ноября, 05:23

Published 16 ноября, 05:23

Modified 16 ноября, 08:11

Updated 16 ноября, 08:11

Застройщики не могут продать половину квартир в новостройках Ростовской области

Застройщики не могут продать половину квартир в новостройках Ростовской области

16 ноября 2024, 05:23
Фото: 1MI. Застройщики не могут продать половину квартир в новостройках Ростовской области
Половина жилой площади в новостройках Ростовской области пустует. Владельцев не нашли для 52% новых квартир, следует из данных на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

По информации на конец октября, в Ростовской области строят жилье общей площадью около 3,5 миллиона квадратов. Из них выкупили лишь треть: 1,1 миллиона квадратных метров (31%). Пустыми остаются 1,8 миллиона квадратов (52%), а остальные 600 тысяч квадратов даже еще не начали продавать (17%).

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Подобная ситуация наблюдалась в регионе и к концу лета. Очевидно, в Ростовской области многообразий предложений заметно превышает спрос.

Всего в Южном федеральном округе возведено 15,8 миллиона квадратных метров. Из них не выкуплены порядка 7,5 миллиона квадратов (48%).

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Новостройки#Жилищное строительство#Южный федеральный округ#Спрос и предложение
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