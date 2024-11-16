Жена ростовского олигарха Саввиди купила элитный отель в Москве

Posted 16 ноября, 08:07
Published 16 ноября, 08:07
Modified 16 ноября, 08:07
Updated 16 ноября, 08:07
Компания «Агроком Холдинг», принадлежащая Киряки Саввиди, стала победителем аукциона по продаже бутик-отеля «Богородское». Он располагается в Воскресенском в Новой Москве и ранее принадлежал «Газпрому».
Начальная цена за отель составила 981 миллион рублей, а минимальная — 834 миллиона рублей. Именно на неё и согласился «Агроком Холдинг». Другой участник торгов свои предложения не подавал.
Киряки Саввиди — жена ростовского олигарха Ивана Саввиди. О том, как устроен их семейный бизнес, подробно рассказала RostovGazeta.