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Posted 16 ноября, 08:07

Published 16 ноября, 08:07

Modified 16 ноября, 08:07

Updated 16 ноября, 08:07

Ростовская компания «Агроком холдинг» приобрела бутик-отель «Богородское» в Новой Москве

Жена ростовского олигарха Саввиди купила элитный отель в Москве

16 ноября 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney. Ростовская компания «Агроком холдинг» приобрела бутик-отель «Богородское» в Новой Москве
Ростовская компания «Агроком холдинг» приобрела бутик-отель «Богородское» в Новой Москве, следует из протокола ЭТП ГПБ.

Компания «Агроком Холдинг», принадлежащая Киряки Саввиди, стала победителем аукциона по продаже бутик-отеля «Богородское». Он располагается в Воскресенском в Новой Москве и ранее принадлежал «Газпрому».

Начальная цена за отель составила 981 миллион рублей, а минимальная — 834 миллиона рублей. Именно на неё и согласился «Агроком Холдинг». Другой участник торгов свои предложения не подавал.

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Киряки Саввиди — жена ростовского олигарха Ивана Саввиди. О том, как устроен их семейный бизнес, подробно рассказала RostovGazeta.

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