Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении врача трубой в Ростове

Напомним, что ранее в Сеть попала видеозапись, на которой мужчина избивает трубой женщину-врача. Инцидент произошел в больнице на улице Бодрой в Ростове. Пьяный мужчина разломал кровать, взял металлический поручень и напал на жертву в коридоре. Он бил ее по голове и телу. В общей сложности злоумышленник нанес врачу 15 ударов, а также осколком стекла порезал ей шею. Женщину госпитализировали с множественными травмами в больницу.