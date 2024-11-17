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Posted 17 ноября, 19:00

Published 17 ноября, 19:00

Modified 17 ноября, 19:02

Updated 17 ноября, 19:02

Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении женщины-врача в Ростове

Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении врача трубой в Ростове

17 ноября 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney. Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении женщины-врача в Ростове
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении пациента на врача в БСМП в Ростове-на-Дону, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее в Сеть попала видеозапись, на которой мужчина избивает трубой женщину-врача. Инцидент произошел в больнице на улице Бодрой в Ростове. Пьяный мужчина разломал кровать, взял металлический поручень и напал на жертву в коридоре. Он бил ее по голове и телу. В общей сложности злоумышленник нанес врачу 15 ударов, а также осколком стекла порезал ей шею. Женщину госпитализировали с множественными травмами в больницу.

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Следователи возбудили уголовное дело и заключили фигуранта под стражу. Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад у главы регионального управления ведомства Аслана Хуаде о ходе и итогах расследования.

До этого следователи назвали число заразившихся малышей в детском саду донской столицы.

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