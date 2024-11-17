Байден мог разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Posted 17 ноября, 18:41
Published 17 ноября, 18:41
Modified 17 ноября, 20:21
Updated 17 ноября, 20:21
Сам New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американской администрации, сообщает, что это решение президента США может говорить о значительном сдвиге во внешней политике Белого дома.
Отметим, что сообщение о возможном санкционировании применения дальнобойных ракет по территории России появилось за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который уже сообщил о своем решении ограничить поддержку Украины.
Американское СМИ уточняет, что этот шаг действующего президента США может быть связан «необходимостью защиты войск ВСУ в Курской области России».
Отметим, что официального подтверждения от властей США о разрешении на применение ракет пока не появлялось.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, как изменится СВО после победы Трампа.