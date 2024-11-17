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Posted 17 ноября, 18:41

Published 17 ноября, 18:41

Modified 17 ноября, 20:21

Updated 17 ноября, 20:21

Байден мог разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Байден мог разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

17 ноября 2024, 18:41
Фото: wikimedia.org. Байден мог разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России
За два месяца до истечения президентского срока Джо Байден санкционировал применение Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь по территории территории РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times.

Сам New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американской администрации, сообщает, что это решение президента США может говорить о значительном сдвиге во внешней политике Белого дома.

Отметим, что сообщение о возможном санкционировании применения дальнобойных ракет по территории России появилось за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который уже сообщил о своем решении ограничить поддержку Украины.

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Американское СМИ уточняет, что этот шаг действующего президента США может быть связан «необходимостью защиты войск ВСУ в Курской области России».

Отметим, что официального подтверждения от властей США о разрешении на применение ракет пока не появлялось.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, как изменится СВО после победы Трампа.

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#Политика#США#Байден#Дальнобойные ракеты#Ракеты ATACMS#ATACMS#Дональд Трамп#Руководство США#Трамп
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