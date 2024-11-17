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Posted 17 ноября, 06:34

Published 17 ноября, 06:34

Modified 17 ноября, 06:36

Updated 17 ноября, 06:36

Борьба с таксистами: легковушка врезалась в фуру на Шолохова в Ростове

Борьба с таксистами: легковушка протаранила фуру на Шолохова в Ростове

17 ноября 2024, 06:34
Фото: 1MI. Борьба с таксистами: легковушка врезалась в фуру на Шолохова в Ростове

Легковушка протаранила фуру на Шолохова в Ростове

В Ростове легковушка врезалась в фуру на проспекте Шолохова. ДТП случилось вечером 16 ноября, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кадры с места аварии появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, как кроссовер такси влетел в заднюю часть большегруза. По словам свидетелей, фура практически прижала машину.

— Фура с надписью «Отдел по борьбе с таксистами» столкнулась с машиной такси на выезде с Шолохова, — пишут очевидцы. — Я 40 лет за рулем, ни разу такого не видел!
— За что боролся, на то и напоролся, — подметили в комментариях подписчики.
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Ранее в Ростовской области произошла авария с «перевертышем», в которой пострадала двухлетняя малышка.

Источник видео: тг Это Ростов новости.

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