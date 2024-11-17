Борьба с таксистами: легковушка протаранила фуру на Шолохова в Ростове

Posted 17 ноября, 06:34
Published 17 ноября, 06:34
Modified 17 ноября, 06:36
Updated 17 ноября, 06:36
Кадры с места аварии появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, как кроссовер такси влетел в заднюю часть большегруза. По словам свидетелей, фура практически прижала машину.
— Фура с надписью «Отдел по борьбе с таксистами» столкнулась с машиной такси на выезде с Шолохова, — пишут очевидцы. — Я 40 лет за рулем, ни разу такого не видел!
— За что боролся, на то и напоролся, — подметили в комментариях подписчики.
Ранее в Ростовской области произошла авария с «перевертышем», в которой пострадала двухлетняя малышка.
Источник видео: тг Это Ростов новости.