rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 20:14

Published 17 ноября, 20:14

Modified 17 ноября, 20:20

Updated 17 ноября, 20:20

Франция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь России

Франция и Британия разрешили Украине бить ракетами, способными достать до Ростова

17 ноября 2024, 20:14
Фото: 1MI. Франция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь России
Удар на дальнее расстояние по России с территории Украины одобрили власти Франции и Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Figaro.

По информации издания Le Figaro 17 ноября, ВСУ разрешили запускать ракеты SCALP/Storm Shadow большой дальности. Крылатый боеприпас может преодолеть расстояние свыше 250 километров. Ударная малозаметная ракета летает на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории. Она может огибать рельеф, изменять направление и обходить защиту ПВО.

Таким образом такая ракета может достать до Ростовской области.

Франция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь РоссииФранция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь России
Франция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь России.
Фото: Le Figaro. https://lefigaro.fr/international/joe-biden-aurait-donne-son-accord-a-l-ukraine-pour-frapper-la-russie-en-profondeur-avec-des-armes-americaines-20241117
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Узнать подробнее

Storm Shadow разрабатывали с 1994 года, а с 2000-го ракеты успешно прошли тестовые стрельбы. Сейчас производством занимается компания, чья штаб-квартира находится во Франции, имеет представительства в Италии, Германии и Великобритании.

Ранее стало известно, что использование ракет ATACMS для атак по территории России разрешил президент США Джо Байден.

Отметим, что официального подтверждения от властей США, Франции и Великобритании о разрешениях на применение ракет пока не появлялось.

Франция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь РоссииФранция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь России
Франция и Британия разрешили Украине нанести удар вглубь России.
Фото: Le Figaro. https://lefigaro.fr/international/joe-biden-aurait-donne-son-accord-a-l-ukraine-pour-frapper-la-russie-en-profondeur-avec-des-armes-americaines-20241117
Читайте также:
ФСБ показала на видео, как сорвали операцию Украины по угону вертолета ВКС РФНовый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизмВ Ростове-на-Дону бывшую госслужащую осудили на 12 лет за финансирование ВСУ
#Евгения Волкова#Политика#Россия#Ростов-на-Дону#ВСУ#ПВО#Украина#Международные отношения#Ракеты#Франция#Вооружение#Британия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика