Франция и Британия разрешили Украине бить ракетами, способными достать до Ростова

Posted 17 ноября, 20:14
Published 17 ноября, 20:14
Modified 17 ноября, 20:20
Updated 17 ноября, 20:20
По информации издания Le Figaro 17 ноября, ВСУ разрешили запускать ракеты SCALP/Storm Shadow большой дальности. Крылатый боеприпас может преодолеть расстояние свыше 250 километров. Ударная малозаметная ракета летает на высоте 30-40 метров, используя данные GPS и системы коррекции траектории. Она может огибать рельеф, изменять направление и обходить защиту ПВО.
Таким образом такая ракета может достать до Ростовской области.
Storm Shadow разрабатывали с 1994 года, а с 2000-го ракеты успешно прошли тестовые стрельбы. Сейчас производством занимается компания, чья штаб-квартира находится во Франции, имеет представительства в Италии, Германии и Великобритании.
Ранее стало известно, что использование ракет ATACMS для атак по территории России разрешил президент США Джо Байден.
Отметим, что официального подтверждения от властей США, Франции и Великобритании о разрешениях на применение ракет пока не появлялось.