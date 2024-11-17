Грохот в небе перепугал жителей Ростова и окрестностей 17 ноября

Днем 17 ноября недалеко от Ростова-на-Дону горожане услышали грохот. Об этом они рассказали телеграм-каналу «Ростов Главный». Хлопок также раздался в Аксае и Батайске. Затем в небе появился длинный извилистый след, похожий на инверсионный.