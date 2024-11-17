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Posted 17 ноября, 13:56

Published 17 ноября, 13:56

Modified 17 ноября, 13:58

Updated 17 ноября, 13:58

Жители Ростовской области услышали мощный хлопок 17 ноября

Грохот в небе перепугал жителей Ростова и окрестностей 17 ноября

17 ноября 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области услышали мощный хлопок 17 ноября
В окрестностях Ростова-на-Дону раздался громкий звук, напоминающий взрыв. После хлопка в небе появился инверсионный след, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Днем 17 ноября недалеко от Ростова-на-Дону горожане услышали грохот. Об этом они рассказали телеграм-каналу «Ростов Главный». Хлопок также раздался в Аксае и Батайске. Затем в небе появился длинный извилистый след, похожий на инверсионный.

«В Аксае было слышно», — написал пользователь.

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Автор поста предположил, что это мог быть гул от работы систем ПВО. Однако официальных сведений о работе системы противовоздушной обороны не поступало.

Ранее жителей Ростова-на-Дону напугал другой взрыв. Помимо грохота, люди видели красные огни в небе, которые исчезли также быстро, как и появились. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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