Грохот в небе перепугал жителей Ростова и окрестностей 17 ноября

Posted 17 ноября, 13:56
Published 17 ноября, 13:56
Modified 17 ноября, 13:58
Updated 17 ноября, 13:58
Днем 17 ноября недалеко от Ростова-на-Дону горожане услышали грохот. Об этом они рассказали телеграм-каналу «Ростов Главный». Хлопок также раздался в Аксае и Батайске. Затем в небе появился длинный извилистый след, похожий на инверсионный.
«В Аксае было слышно», — написал пользователь.
Автор поста предположил, что это мог быть гул от работы систем ПВО. Однако официальных сведений о работе системы противовоздушной обороны не поступало.
Ранее жителей Ростова-на-Дону напугал другой взрыв. Помимо грохота, люди видели красные огни в небе, которые исчезли также быстро, как и появились. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.