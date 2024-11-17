Итоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам

12 ноября временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря заметили в автобусе №66 на Северном. По словам очевидцев, глава региона зашел в транспортное средство на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Позже он признался, что совмещал приятное с полезным: ностальгировал по юности, посмотрел на дом тещи, а также оценил состояние автобуса и транспортной инфраструктуры. Слюсарь отметил, что у него возникло немало вопросов, которые он позднее обсудил на совещании. Но перед ним он настоятельно попросил главу администрации Ростова Алексея Логвиненко и министров транспорта и ЖКХ прокатиться на ростовских автобуса.