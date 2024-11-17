Итоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам

Posted 17 ноября, 19:11
Published 17 ноября, 19:11
Modified 17 ноября, 19:16
Updated 17 ноября, 19:16
12 ноября временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря заметили в автобусе №66 на Северном. По словам очевидцев, глава региона зашел в транспортное средство на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Позже он признался, что совмещал приятное с полезным: ностальгировал по юности, посмотрел на дом тещи, а также оценил состояние автобуса и транспортной инфраструктуры. Слюсарь отметил, что у него возникло немало вопросов, которые он позднее обсудил на совещании. Но перед ним он настоятельно попросил главу администрации Ростова Алексея Логвиненко и министров транспорта и ЖКХ прокатиться на ростовских автобуса.
Через два дня в городском автобусе заметили мэра Ростова Алексея Логвиненко. Для инспекции он выбрал тот же маршрут №66. Также по городу на автобусе №33 прокатился замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев. Затем прогулку на общественном транспорте совершили замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко и исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов. Их заметили на маршруте №45.
Добавим, что каждый из них нашел свои плюсы и минусы в работе и состоянии общественного транспорта.
15 ноября стало известно, что семь председателей судов Ростовской области решили подать в отставку по собственному желанию.
Речь идет в том числе о двух председателях судов Ростова: Дмитрии Григорьеве (Ворошиловский районный суд) и Али Хайбулаеве (Кировский районный суд). Александр Емелин вершит правосудие в Белокалитвинском городском суде, а Лариса Коротун — в Шахтинском городском.
Остальные четверо возглавляют районные суды в Ростовской области. Это Валерий Орлов (Красносулинский суд), Максим Корчинов (Миллеровский районный суд), Алексей Берестовой (Пролетарский районный суд).
Окончательное решение об их отставке принимала квалификационная комиссия судей региона.
Инцидент произошел ночью 12 ноября в хуторе Страхов Ростовской области. 12 рабочих решили отметить день рождения коллеги в частном доме №23 по улице Заозерной. После полуночи жилье загорелось. Запах гари почувствовали соседи и вызвали спасателей.
На вызов приехали 18 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. Огонь тушили пять часов, за это время пламя распространилось на 100 квадратных метров. Четыре человека смогли выбраться из полыхающего дома, еще двое пострадали, но выжили. При тушении обнаружили тела остальных шести рабочих. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.
По этому факту СКР возбудил уголовное дело. Его расследуют в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и запланировали проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз.