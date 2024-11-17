rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 19:11

Published 17 ноября, 19:11

Modified 17 ноября, 19:16

Updated 17 ноября, 19:16

Итоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам

Итоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам

17 ноября 2024, 19:11
Фото: 1MI. Итоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам
На неделе врио губернатора Юрий Слюсарь проехал на автобусе по Ростову и заставил мэра и министров сделать то же самое, также в регионе шесть рабочих погибли в пожаре после празднования дня рождения, а семь председателей судов подали в отставку в Ростовской области. Итоги семи дней от RostovGazeta.

Чиновники в автобусе

12 ноября временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря заметили в автобусе №66 на Северном. По словам очевидцев, глава региона зашел в транспортное средство на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Позже он признался, что совмещал приятное с полезным: ностальгировал по юности, посмотрел на дом тещи, а также оценил состояние автобуса и транспортной инфраструктуры. Слюсарь отметил, что у него возникло немало вопросов, которые он позднее обсудил на совещании. Но перед ним он настоятельно попросил главу администрации Ростова Алексея Логвиненко и министров транспорта и ЖКХ прокатиться на ростовских автобуса.

Через два дня в городском автобусе заметили мэра Ростова Алексея Логвиненко. Для инспекции он выбрал тот же маршрут №66. Также по городу на автобусе №33 прокатился замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев. Затем прогулку на общественном транспорте совершили замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко и исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов. Их заметили на маршруте №45.

Добавим, что каждый из них нашел свои плюсы и минусы в работе и состоянии общественного транспорта.

Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове
Узнать подробнее

Массовая отставка судей

15 ноября стало известно, что семь председателей судов Ростовской области решили подать в отставку по собственному желанию.

Речь идет в том числе о двух председателях судов Ростова: Дмитрии Григорьеве (Ворошиловский районный суд) и Али Хайбулаеве (Кировский районный суд). Александр Емелин вершит правосудие в Белокалитвинском городском суде, а Лариса Коротун — в Шахтинском городском.

Остальные четверо возглавляют районные суды в Ростовской области. Это Валерий Орлов (Красносулинский суд), Максим Корчинов (Миллеровский районный суд), Алексей Берестовой (Пролетарский районный суд).

Окончательное решение об их отставке принимала квалификационная комиссия судей региона.

В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского
Узнать подробнее

Гибель рабочих

Инцидент произошел ночью 12 ноября в хуторе Страхов Ростовской области. 12 рабочих решили отметить день рождения коллеги в частном доме №23 по улице Заозерной. После полуночи жилье загорелось. Запах гари почувствовали соседи и вызвали спасателей.

На вызов приехали 18 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. Огонь тушили пять часов, за это время пламя распространилось на 100 квадратных метров. Четыре человека смогли выбраться из полыхающего дома, еще двое пострадали, но выжили. При тушении обнаружили тела остальных шести рабочих. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По этому факту СКР возбудил уголовное дело. Его расследуют в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и запланировали проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз.

Читайте также:
Итоги дня: на Дону чиновников отругали за «птичий язык» и пересадили на автобусыИтоги дня: врио губернатора катается в автобусе в Ростове, а море захватывают хищникиИтоги дня: центр Батайска проверяют силовики, а в больнице Ростова напали на врача
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Автобус#Транспорт#Следственный комитет#Рабочие#Отставка#Итоги#Происшествия#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика