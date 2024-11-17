Мать из Таганрога родила четырнадцатого ребенка

Галина и Сергей Диордиевы живут в Новобессергеневском сельском поселении Ростовской области. Осенью 2018 года семья получила там двухэтажный дом по программе по обеспечению многодетных семей жильем. Тогда у супругов было 11 детей, а осенью 2024 года у пары родился 14 ребенок.