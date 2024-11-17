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Posted 17 ноября, 11:26

Published 17 ноября, 11:26

Modified 17 ноября, 11:28

Updated 17 ноября, 11:28

Семья из Ростовской области стала родителями в 14 раз

Мать из Таганрога родила четырнадцатого ребенка

17 ноября 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney. Семья из Ростовской области стала родителями в 14 раз
В Ростовской области супруги Диордиевы стали родителями в 14 раз. На днях семья официально зарегистрировала рождение еще одного малыша, информирует региональное управление ЗАГС.

Галина и Сергей Диордиевы живут в Новобессергеневском сельском поселении Ростовской области. Осенью 2018 года семья получила там двухэтажный дом по программе по обеспечению многодетных семей жильем. Тогда у супругов было 11 детей, а осенью 2024 года у пары родился 14 ребенок.

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Пару дней назад родители зарегистрировали ребенка в отделе ЗАГС Таганрога. Сотрудники ведомства от души поздравили семью и пожелали всего самого наилучшего их малышу.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали еще реже жениться.

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