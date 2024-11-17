Мать из Таганрога родила четырнадцатого ребенка

Posted 17 ноября, 11:26
Published 17 ноября, 11:26
Modified 17 ноября, 11:28
Updated 17 ноября, 11:28
Галина и Сергей Диордиевы живут в Новобессергеневском сельском поселении Ростовской области. Осенью 2018 года семья получила там двухэтажный дом по программе по обеспечению многодетных семей жильем. Тогда у супругов было 11 детей, а осенью 2024 года у пары родился 14 ребенок.
Пару дней назад родители зарегистрировали ребенка в отделе ЗАГС Таганрога. Сотрудники ведомства от души поздравили семью и пожелали всего самого наилучшего их малышу.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали еще реже жениться.