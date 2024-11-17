Мошенники под видом полиции ходят по домам и квартирам в Ростове-на-Дону

Posted 17 ноября, 10:11
Published 17 ноября, 10:11
Modified 17 ноября, 10:13
Updated 17 ноября, 10:13
Бдительные ростовчане рассказали о новой мошеннической схеме в Ростове-на-Дону. Известно, что группа злоумышленников ходит по квартирам и представляется сотрудниками органов внутренних дел. У них есть соответствующие документы, бланки с символикой Министерства внутренних дел и форма. В их внешности нет никаких подозрительных примет, люди выглядят доброжелательно и располагающе.
Когда они попадают в квартиру, то просят на проверку паспорт жильца и берут его биометрию для «переписи населения». Кроме того, они делают фото и заносят все данные в свой ноутбук.
Добавим, что подобные проверки — мошенничество. Жителей Ростовской области просят не впускать незнакомцев в дом и уж тем более не давать им свои личные данные.
Ранее мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей.