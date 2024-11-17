Мошенники под видом полиции ходят по домам и квартирам в Ростове-на-Дону

Бдительные ростовчане рассказали о новой мошеннической схеме в Ростове-на-Дону. Известно, что группа злоумышленников ходит по квартирам и представляется сотрудниками органов внутренних дел. У них есть соответствующие документы, бланки с символикой Министерства внутренних дел и форма. В их внешности нет никаких подозрительных примет, люди выглядят доброжелательно и располагающе.