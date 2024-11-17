rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 10:11

Published 17 ноября, 10:11

Modified 17 ноября, 10:13

Updated 17 ноября, 10:13

В Ростове-на-Дону мошенники ходят по домам и представляются полицейскими

Мошенники под видом полиции ходят по домам и квартирам в Ростове-на-Дону

17 ноября 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове-на-Дону мошенники ходят по домам и представляются полицейскими
В Ростове-на-Дону группа людей в форме МВД ходит по домам и фотографирует жильцов, собирают их личные данные и биометрию, информирует «Дон 24».

Бдительные ростовчане рассказали о новой мошеннической схеме в Ростове-на-Дону. Известно, что группа злоумышленников ходит по квартирам и представляется сотрудниками органов внутренних дел. У них есть соответствующие документы, бланки с символикой Министерства внутренних дел и форма. В их внешности нет никаких подозрительных примет, люди выглядят доброжелательно и располагающе.

Мужчину с параноидальной шизофренией разыскивают в Ростовской области
Узнать подробнее

Когда они попадают в квартиру, то просят на проверку паспорт жильца и берут его биометрию для «переписи населения». Кроме того, они делают фото и заносят все данные в свой ноутбук.

Добавим, что подобные проверки — мошенничество. Жителей Ростовской области просят не впускать незнакомцев в дом и уж тем более не давать им свои личные данные.

Ранее мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей.

Читайте также:
Аптекарь в Ростовской области набрала кредитов на односельчан на 20 млн рублейУчасткового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской областиИтоги дня: центр Батайска проверяют силовики, а в больнице Ростова напали на врача
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Мошенничество#Обман#Последние новости Ростова на сегодня#Обман людей#Личные данные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика