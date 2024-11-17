Новогодний ажиотаж: билеты на поезда из Москвы в Ростов подорожали до 77 тысяч рублей

Posted 17 ноября, 12:28
Published 17 ноября, 12:28
Modified 17 ноября, 12:30
Updated 17 ноября, 12:30
Продажи ж/д билетов стартуют, как правило, за три месяца до даты отправления рейсов. Однако на предпраздничные дни места раскупили за первый месяц-полтора.
На сайте РЖД к середине ноября по направлению Москва — Ростов раскупили билеты сразу на четыре дня: с 26 по 29 декабря включительно. Единственный рейс, который прибудет в донскую столицу до боя курантов, отправляется из Москвы в 16:50 мск 30 декабря. Спустя сутки, в 22:30 мск 31 декабря он остановится на перроне ж/д вокзала «Ростов-Главный». Правда, из свободных мест остались только два плацкартных за 3900 рублей и одно в купе за 7300 рублей.
Следующий рейс 30 декабря выдвигается в Ростов-на-Дону в 23:20 мск 30 декабря и прибывает к 07:02 мск 1 января. На нем смогут уехать еще почти 600 человек (290 — плацкартом за 3400 рублей и 200 — в купе за 4200 рублей). После полуночи 1 января можно добраться в плацкарте (74 места за 3500 рублей), если выехать в 23:39 мск 30 декабря или в 19:45 (16 мест в купе за 5900 рублей и одно СВ за 18100).
Желающих застать Новый год в пути оказалось не так уж много. Днем 31 декабря ажиотаж на билеты падает: свободными остаются тысячи мест на плацкарт (от 2700 до 4800 рублей), сотни мест в купе (от 3900 до 9500 рублей), порядка 40 мест СВ (от 11700 до 25200 рублей) и 16 люксовых (от 68800 до 76800) рублей).
На обратное направление пока нет такого большого спроса. Десятки, а то и сотни билетов остаются на 26 и 27 декабря. Можно уехать и в купе, и в плацкарте. На следующий день, 28 декабря дешевых билетов осталось уже поменьше: чуть больше сотни купе (от 2500 до 8200 рублей), меньше 50 плацкарта (от 3200 до 4800 рублей), дюжина СВ (от 15000 до 22700 рублей) и четыре люкса (77500 рублей). Отдельно стоит выделить еще 32 места в купе, которые стоят почти как СВ — больше 12 тысяч.
Сложнее будет найти билет на 29 декабря. В продаже доступны четыре купе, 17 плацкартных мест, четыре СВ, стоимость которых достигает 28 тысяч рублей. И два люкса — каждый по 177000 рублей.
На следующий день ситуация еще плачевнее: всего четыре билета купе и три плацкартных. Зато вагоны повышенного класса комфорта популярностью не пользуются: сразу 12 люксов и 12 СВ. Свободные места остались в основном на вечерние рейсы, которые прибывают в Москву за считанные часы, а некоторые — и за минуты до Нового года. Например, на поезд, который отправляется в 18:37 мск 30 декабря и прибывает 31 декабря в 19:43 мск есть 29 билетов в плацкарте (3500 рублей) и 22 — в купе (4200 рублей). Пассажирам рейса, который отправляется в 22:57 мск и на следующий вечер в 21:46 мск прибывает в Москву, выгоднее брать билеты в купе по 2500 рублей. Их осталось больше 250 штук. Еще больше (около 300 штук) — в плацкарт за 3200 рублей. Чтобы приехать в столицу в 23:16 мск 31 декабря, нужно выехать в 23:56 мск 30 декабря из Ростова-на-Дону. На этот рейс осталось 80 мест в плацкарте (3500 рублей) и около сотни — в купе (4200 рублей).
Накануне праздника, 31 декабря, в продаже имеются сотни билеты любого класса комфорта.
Как стало известно в середине осени, уже с декабря 2024-го билеты подорожают. Это касается и купе, и плацкарта, и СВ, и люкса. В среднем планируют поднять цены на 11,6% для пассажирских перевозок. За счет этой надбавки планируют обновлять подвижной состав, а также ремонтировать и производить его. Кроме того, рост стоимости обусловлен повышением оплаты труда.
Повышение цен распространяется на все классы комфорта: плацкарт, купе, СВ и даже люкс. За счет надбавки после роста цены планируют в том числе обновить подвижной состав — закупить локомотивы и пассажирские вагоны. Кроме того, деньги требуются и на другие расходы: оплату труда, ремонт и производство подвижного состава. Цены на все это тоже растут, поэтому и билеты дорожают.
Изначально рассматривался вариант двухэтапной индексации с 1 ноября или одномоментной — с 1 января. Однако теперь речь идет о повышении цен уже с декабря. Поэтому не исключено, что указанная на сайте стоимость изменится через несколько недель.