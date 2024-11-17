Новогодний ажиотаж: билеты на поезда из Москвы в Ростов подорожали до 77 тысяч рублей

На следующий день ситуация еще плачевнее: всего четыре билета купе и три плацкартных. Зато вагоны повышенного класса комфорта популярностью не пользуются: сразу 12 люксов и 12 СВ. Свободные места остались в основном на вечерние рейсы, которые прибывают в Москву за считанные часы, а некоторые — и за минуты до Нового года. Например, на поезд, который отправляется в 18:37 мск 30 декабря и прибывает 31 декабря в 19:43 мск есть 29 билетов в плацкарте (3500 рублей) и 22 — в купе (4200 рублей). Пассажирам рейса, который отправляется в 22:57 мск и на следующий вечер в 21:46 мск прибывает в Москву, выгоднее брать билеты в купе по 2500 рублей. Их осталось больше 250 штук. Еще больше (около 300 штук) — в плацкарт за 3200 рублей. Чтобы приехать в столицу в 23:16 мск 31 декабря, нужно выехать в 23:56 мск 30 декабря из Ростова-на-Дону. На этот рейс осталось 80 мест в плацкарте (3500 рублей) и около сотни — в купе (4200 рублей).