Опасный гололед и заморозки ожидаются в Ростовской области 18 ноября

Столбик термометра покажет около +3…+8 градусов, днем пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. К ночи похолодает до -2…+3, при прояснениях — даже до -5. В южной части области при этом днем будет чуть теплее — до +10 градусов. Например, в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах.