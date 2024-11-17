Опасный гололед и заморозки ожидаются в Ростовской области 18 ноября

Posted 17 ноября, 05:36
Published 17 ноября, 05:36
Modified 17 ноября, 05:38
Updated 17 ноября, 05:38
В основном туман и гололед будут утром и ночью. Погодные явления ожидаются только в некоторых районах. Скорее всего, речь идет о северной или северо-западной части региона: Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Каменский и соседние с ними.
Столбик термометра покажет около +3…+8 градусов, днем пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. К ночи похолодает до -2…+3, при прояснениях — даже до -5. В южной части области при этом днем будет чуть теплее — до +10 градусов. Например, в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах.
В донской столице ожидается примерно такая же погода: небольшие заморозки ночью (-3…-1 градус) и плюсовая температура днем (до +8 градусов). В течение дня пройдет дождь.
Ранее RostovGazeta рассказывала, когда ждать снегопад в Ростовской области.