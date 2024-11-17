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Posted 17 ноября, 14:43

Published 17 ноября, 14:43

Modified 17 ноября, 14:45

Updated 17 ноября, 14:45

Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

Отец вынес из горящего дома бездыханные тела: двое детей погибли в пожаре в Сальске

17 ноября 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney. Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

В Сальске двое маленьких детей погибли в пожаре. Малыши играли дома одни, пока отец был во дворе, сообщает МЧС Ростовской области.

Трагедия произошла днем 17 ноября на улице Абрикосовой. Двое мальчиков — 2 и 4 лет, остались дома без присмотра. Отец находился рядом, но вышел во двор. В это время начался пожар. Как только мужчина увидел огонь, он бросился в дом и вынес детей на улицу, однако было уже поздно. Приехавшие на место происшествия врачи, несмотря на реанимационные мероприятия, вынуждены были констатировать смерть детей.

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Спасатели приехали и ликвидировали пламя за 19 минут. Для тушения были задействованы 12 сотрудников МЧС и три автоцистерны. Огонь охватил лишь 15 квадратных метров дома.

Ранее стало известно, что в Ростовской области больше 20 детей погибли в ДТП.

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