Отец вынес из горящего дома бездыханные тела: двое детей погибли в пожаре в Сальске

Трагедия произошла днем 17 ноября на улице Абрикосовой. Двое мальчиков — 2 и 4 лет, остались дома без присмотра. Отец находился рядом, но вышел во двор. В это время начался пожар. Как только мужчина увидел огонь, он бросился в дом и вынес детей на улицу, однако было уже поздно. Приехавшие на место происшествия врачи, несмотря на реанимационные мероприятия, вынуждены были констатировать смерть детей.