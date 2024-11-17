Эксперт оценил возможное введение скорости до 150 км/час на М-4 в Ростовской области

Posted 17 ноября, 09:29
Published 17 ноября, 09:29
Modified 17 ноября, 10:30
Updated 17 ноября, 10:30
Напомним, что по информации SHOT, депутаты Госдумы одной из партий выступили за увеличение разрешенной скорости автомобилей на современных автомагистралях до 150 километров в час. Дескать, от этого будет только польза — и пробки снизятся, и меньше времени придется провести в пути.
Однако эксперт из Ростова не видит необходимости в реализации этой инициативы. И более того, считает, что с увеличением скорости возрастет аварийность.
«При разрешенной максимальной скорости 110 километров в час автомобили могут разгоняться до 129 километров. Это погрешность, которая дается на измерение. А если будет установлен знак 150 километров, то реальную скорость получим 169 км/ч. А это совсем не безопасно», — объясняет Сергей Левченко.
Собеседник высказывает мнение, что у наших автомобильных дорог не такое уж и шикарное покрытие, чтобы «летать».
«Опасность увеличится, а потом на этих участках будет показана высокая аварийность», — подчеркивает эксперт.
Рассуждая, где в Ростовской области можно так разогнаться, спикер приводит в пример лишь один платный участок дороги по М-4 от Батайска до Азовского района. Однако там, как и на остальных магистралях, где разрешена скорость 110 километров в час, не бывает никаких пробок.
«А трасса М-4 от Воронежской области, которая идет в нашу сторону, вообще находится в ужасном состоянии. Там не только опасно разгоняться, но и опасно ехать даже со скоростью 90 километров в час. Вся правая сторона с колеей, с выбоинами», — сообщает собеседник.
Возможность сэкономить время в пути за счет повышения скорости, также вызывало вопросы у эксперта.
«Увеличение скорости на 20 километров это ни о чем. Поэтому нагонять скорость никакого смысла нет. Для чего нужна эта инициатива, я не понимаю», — резюмирует Сергей Левченко.
Ранее RostovGazeta рассказывала об опасном участке на трассе М-4 в Ростовской области, где машины вынуждены маневрировать между ямами.