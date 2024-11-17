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Posted 17 ноября, 09:29

Published 17 ноября, 09:29

Modified 17 ноября, 10:30

Updated 17 ноября, 10:30

Почему нельзя увеличивать разрешенную скорость на автомагистралях Ростовской области

Эксперт оценил возможное введение скорости до 150 км/час на М-4 в Ростовской области

17 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI. Почему нельзя увеличивать разрешенную скорость на автомагистралях Ростовской области

Эксперт сообщил, почему нельзя разрешать гонять 150 км/час на трассе М-4 на Дону

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Эксперт в области дорожного строительства, член штаба Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко сообщил RostovGazeta, что увеличивать разрешенную скорость на современных автомагистралях до 150 километров нет никакого смысла.

Напомним, что по информации SHOT, депутаты Госдумы одной из партий выступили за увеличение разрешенной скорости автомобилей на современных автомагистралях до 150 километров в час. Дескать, от этого будет только польза — и пробки снизятся, и меньше времени придется провести в пути.

Однако эксперт из Ростова не видит необходимости в реализации этой инициативы. И более того, считает, что с увеличением скорости возрастет аварийность.

«При разрешенной максимальной скорости 110 километров в час автомобили могут разгоняться до 129 километров. Это погрешность, которая дается на измерение. А если будет установлен знак 150 километров, то реальную скорость получим 169 км/ч. А это совсем не безопасно», — объясняет Сергей Левченко.

Собеседник высказывает мнение, что у наших автомобильных дорог не такое уж и шикарное покрытие, чтобы «летать».

«Опасность увеличится, а потом на этих участках будет показана высокая аварийность», — подчеркивает эксперт.
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Фото: 1MI

Рассуждая, где в Ростовской области можно так разогнаться, спикер приводит в пример лишь один платный участок дороги по М-4 от Батайска до Азовского района. Однако там, как и на остальных магистралях, где разрешена скорость 110 километров в час, не бывает никаких пробок.

«А трасса М-4 от Воронежской области, которая идет в нашу сторону, вообще находится в ужасном состоянии. Там не только опасно разгоняться, но и опасно ехать даже со скоростью 90 километров в час. Вся правая сторона с колеей, с выбоинами», — сообщает собеседник.

Возможность сэкономить время в пути за счет повышения скорости, также вызывало вопросы у эксперта.

«Увеличение скорости на 20 километров это ни о чем. Поэтому нагонять скорость никакого смысла нет. Для чего нужна эта инициатива, я не понимаю», — резюмирует Сергей Левченко.

Ранее RostovGazeta рассказывала об опасном участке на трассе М-4 в Ростовской области, где машины вынуждены маневрировать между ямами.

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