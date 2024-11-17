Эксперт оценил возможное введение скорости до 150 км/час на М-4 в Ростовской области

Рассуждая, где в Ростовской области можно так разогнаться, спикер приводит в пример лишь один платный участок дороги по М-4 от Батайска до Азовского района. Однако там, как и на остальных магистралях, где разрешена скорость 110 километров в час, не бывает никаких пробок.