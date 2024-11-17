Пожар вспыхнул в Торгово-экономическом колледже в Ростове-на-Дону

Posted 17 ноября, 09:11
Published 17 ноября, 09:11
Modified 17 ноября, 09:13
Updated 17 ноября, 09:13
Утром в Ростове-на-Дону загорелся строительный мусор внутри Ростовского торгово-экономического колледжа, расположенного на улице Андрея Сладкова, 85. Огонь охватил часть первого этажа здания, расплавил козырек и обуглил стены. Общая площадь поражения составила 30 квадратных метров.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и в течение часа ликвидировали возгорание. Пламя тушили 32 огнеборца и восемь единиц спецтехники.
Добавим, что из здания никого эвакуировать не пришлось. Колледж находится на ремонте
Ранее пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове-на-Дону.