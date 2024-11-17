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Posted 17 ноября, 09:11

Published 17 ноября, 09:11

Modified 17 ноября, 09:13

Updated 17 ноября, 09:13

Пожар вспыхнул в Торгово-экономическом колледже в Ростове-на-Дону

Пожар вспыхнул в Торгово-экономическом колледже в Ростове-на-Дону

17 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI. Пожар вспыхнул в Торгово-экономическом колледже в Ростове-на-Дону
В здании Ростовского торгово-экономического колледжа вспыхнул строительный мусор. Возгорание произошло на первом этаже учебного заведения, информирует региональное ГУ МЧС.

Утром в Ростове-на-Дону загорелся строительный мусор внутри Ростовского торгово-экономического колледжа, расположенного на улице Андрея Сладкова, 85. Огонь охватил часть первого этажа здания, расплавил козырек и обуглил стены. Общая площадь поражения составила 30 квадратных метров.

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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и в течение часа ликвидировали возгорание. Пламя тушили 32 огнеборца и восемь единиц спецтехники.

Добавим, что из здания никого эвакуировать не пришлось. Колледж находится на ремонте

Ранее пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове-на-Дону.

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