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Posted 17 ноября, 16:11

Published 17 ноября, 16:11

Modified 17 ноября, 16:14

Updated 17 ноября, 16:14

Прокуратура проверит гибель детей в пожаре в Сальске

Прокуратура и Следком выясняют, кто виноват в смерти детей в пожаре в Сальске

17 ноября 2024, 16:11
Фото: 1MI. Прокуратура проверит гибель детей в пожаре в Сальске

Прокуратура проверит гибель детей в пожаре в Сальске

Сотрудники прокуратуры организовали проверку в связи с пожаром в Ростовской области, в котором погибли двое маленьких мальчиков, информирует ведомство.

Напомним, что днем 17 октября произошел пожар в частном доме на улице Абрикосовой в Сальске. Двухлетний и четырехлетний мальчики находились в помещении одни, отец вышел во двор. В один момент мужчина увидел огонь и сразу же побежал к детям. Он вынес малышей, но приехавшие врачи не смогли реанимировать мальчиков. По информации следователей, они отравились угарным газом.

Помимо врачей и сотрудников МЧС, на место происшествия приехал городской прокурор Александр Предко. Прокуратура начала проверку соблюдения законов, сотрудники ведомства установят причины и обстоятельств трагедии.

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Добавим, что Следком Ростовской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Ранее в Ростовской области умерли больше 80 младенцев. Подробная статистика в материале RostovGazeta.

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