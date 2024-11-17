Прокуратура и Следком выясняют, кто виноват в смерти детей в пожаре в Сальске

Posted 17 ноября, 16:11
Published 17 ноября, 16:11
Modified 17 ноября, 16:14
Updated 17 ноября, 16:14
Напомним, что днем 17 октября произошел пожар в частном доме на улице Абрикосовой в Сальске. Двухлетний и четырехлетний мальчики находились в помещении одни, отец вышел во двор. В один момент мужчина увидел огонь и сразу же побежал к детям. Он вынес малышей, но приехавшие врачи не смогли реанимировать мальчиков. По информации следователей, они отравились угарным газом.
Помимо врачей и сотрудников МЧС, на место происшествия приехал городской прокурор Александр Предко. Прокуратура начала проверку соблюдения законов, сотрудники ведомства установят причины и обстоятельств трагедии.
Добавим, что Следком Ростовской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Ранее в Ростовской области умерли больше 80 младенцев. Подробная статистика в материале RostovGazeta.