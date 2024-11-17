rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 18:59

Published 17 ноября, 18:59

Modified 17 ноября, 19:01

Updated 17 ноября, 19:01

В Ростове в вагоне поезда нашли труп гражданина Германии

В Ростове в вагоне поезда нашли труп гражданина Германии

17 ноября 2024, 18:59
Фото: 1MI. В Ростове в вагоне поезда нашли труп гражданина Германии
В вагоне поезда №118 «Самара-Адлер», прибывшего на вокзал «Ростов-Главный», обнаружен труп гражданина Германии, сообщает ряд телеграм-каналов.

Поезд №118 прибыл на вторую платформу ж/д вокзала «Ростов-Главный» накануне, 16 ноября. Один из его пассажиров умер время пути. Им якобы оказался 74-летний гражданин Германии. Следов насильственной смерти на теле иностранца не обнаружили. Мужчина, дескать, скончался от сердечной недостаточности.

Житель Западной Европы путешествовал по России вместе с супругой. Сейчас его тело находится в ростовском морге.

Новогодний ажиотаж: билеты на поезда из Москвы в Ростов подорожали до 77 тысяч рублей
Узнать подробнее

По информации канала «Че по Ростову», полиция и следственные органы проводят проверку. Однако официальных комментариев о происшествии от правоохранительных органов не поступало. RostovGazeta запросила информацию в соответствующих структурах. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что поезд протаранил пассажирский автобус, оказавшийся на путях у ж/д станции в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
В Ростовской области поезд протаранил легковой автомобильВзрыв прогремел в Александровке в Ростове. Рассказываем, что случилосьВодитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Поезд#Вокзал#Происшествия#Пассажирский поезд#Ростов Главный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика