В Ростове в вагоне поезда нашли труп гражданина Германии

Posted 17 ноября, 18:59
Published 17 ноября, 18:59
Modified 17 ноября, 19:01
Updated 17 ноября, 19:01
Поезд №118 прибыл на вторую платформу ж/д вокзала «Ростов-Главный» накануне, 16 ноября. Один из его пассажиров умер время пути. Им якобы оказался 74-летний гражданин Германии. Следов насильственной смерти на теле иностранца не обнаружили. Мужчина, дескать, скончался от сердечной недостаточности.
Житель Западной Европы путешествовал по России вместе с супругой. Сейчас его тело находится в ростовском морге.
По информации канала «Че по Ростову», полиция и следственные органы проводят проверку. Однако официальных комментариев о происшествии от правоохранительных органов не поступало. RostovGazeta запросила информацию в соответствующих структурах. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что поезд протаранил пассажирский автобус, оказавшийся на путях у ж/д станции в Ростове-на-Дону.