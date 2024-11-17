В Ростове в вагоне поезда нашли труп гражданина Германии

Поезд №118 прибыл на вторую платформу ж/д вокзала «Ростов-Главный» накануне, 16 ноября. Один из его пассажиров умер время пути. Им якобы оказался 74-летний гражданин Германии. Следов насильственной смерти на теле иностранца не обнаружили. Мужчина, дескать, скончался от сердечной недостаточности.