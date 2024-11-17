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Posted 17 ноября, 12:41

Published 17 ноября, 12:41

Modified 17 ноября, 12:43

Updated 17 ноября, 12:43

Власти Ростовской области продают здание у Еврейского кладбища

Власти Ростовской области продают здание у Еврейского кладбища

17 ноября 2024, 12:41
Фото: pxhere. Власти Ростовской области продают здание у Еврейского кладбища
Правительство Ростовской области выставило на продажу нежилое здание, расположенное рядом с Еврейским кладбищем на Текучева, следует из извещения на официальном портале властей региона.

Фонд имущества Ростовской области организовал аукцион. Главным лотом торгов станет нежилое трехэтажное здание на улице Текучева, 153. Общая его площадь составляет 587 квадратных метров. Отметим, что, судя по карте, строение находится у входа на территорию Еврейского кладбища.

Начальная стоимость лота заявлена в 16,8 миллиона рублей. Шаг аукциона составит 840 тысяч рублей.

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Добавим, что дата рассмотрения заявок назначена на 13 декабря, а сами торги пройдут 16 декабря.

Ранее стало известно, что часть городской больницы №20 в Ростове-на-Дону сдадут в аренду.

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