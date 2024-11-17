Власти Ростовской области закупят 425 букетов и 1000 гвоздик

Posted 17 ноября, 08:21
Published 17 ноября, 08:21
Modified 17 ноября, 08:23
Updated 17 ноября, 08:23
Так, поставщик должен предоставить композицию из живых цветов, которая будет состоять из 25 гвоздик, пяти хризантем, 15 роз, 20 веток рускуса, а также флористической губки и подставки. Всего понадобится 90 букетов.
Первый вид губернаторских букетов представляет собой самую крупную композицию. В него входит 29 роз, 15 веток гипсофилы и 10 веток пальмы. Всего закупят 160 цветочных композиций.
Вторая разновидность губернаторских букетов средних размеров. Они будут состоять из семи кустовых хризантем, четырех кустовых роз, четырех альстремерий и пяти ирисов. Всего планируется приобрести 100 таких букетов.
Третий губернаторский букет должен состоять из 51 розы. Общее количество цветочных композиций — 75. Кроме того, дополнительно закупят одну тысячу гвоздик.
Добавим, что поставка распланирована на весь 2025 год. Все цветы будут отправлять по одному адресу улица Социалистическая, 112.
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