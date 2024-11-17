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Posted 17 ноября, 08:21

Published 17 ноября, 08:21

Modified 17 ноября, 08:23

Updated 17 ноября, 08:23

Правительство Ростовской области выделит 2,4 млн рублей на губернаторские букеты

Власти Ростовской области закупят 425 букетов и 1000 гвоздик

17 ноября 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney. Правительство Ростовской области выделит 2,4 млн рублей на губернаторские букеты
Власти Ростовской области планируют купить крупную партию цветов примерно за 2,4 миллиона рублей. Речь идет об одной композиции из живых цветов, 425 губернаторских букетов и одной тысячи гвоздик. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Так, поставщик должен предоставить композицию из живых цветов, которая будет состоять из 25 гвоздик, пяти хризантем, 15 роз, 20 веток рускуса, а также флористической губки и подставки. Всего понадобится 90 букетов.

Первый вид губернаторских букетов представляет собой самую крупную композицию. В него входит 29 роз, 15 веток гипсофилы и 10 веток пальмы. Всего закупят 160 цветочных композиций.

Вторая разновидность губернаторских букетов средних размеров. Они будут состоять из семи кустовых хризантем, четырех кустовых роз, четырех альстремерий и пяти ирисов. Всего планируется приобрести 100 таких букетов.

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Третий губернаторский букет должен состоять из 51 розы. Общее количество цветочных композиций — 75. Кроме того, дополнительно закупят одну тысячу гвоздик.

Добавим, что поставка распланирована на весь 2025 год. Все цветы будут отправлять по одному адресу улица Социалистическая, 112.

Ранее стало известно, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит семь миллионов рублей.

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