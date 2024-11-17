Заммэра Москвы Ефимов: Столица подписала шесть договоров о КРТ с правообладателями

Posted 17 ноября, 16:41
Published 17 ноября, 16:41
Modified 17 ноября, 16:41
Updated 17 ноября, 16:41
На этих шести участках общей площадью 69,3 гектара планируется возведение жилых и деловых кварталов. По словам Ефимова, в рамках проекта будет построено около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в данные проекты составят 716 миллиардов рублей, а ожидаемый годовой доход — 52 миллиарда. Реализация проекта займет от четырех до 17 лет, что приведет к созданию более 24,8 тысяч новых рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.
Кроме того, московское правительство заявило, что в процессе выполнения программы рядом с жилыми районами будут построены спортивные и образовательные учреждения, рассчитанные на 2,2 тысячи детей и подростков.
В данный момент ведется планировка этих территорий. Программа КРТ предоставляет возможность на месте бывших промышленных зон и заброшенных участков строить современное жилье с необходимыми социальными объектами.