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Posted 17 ноября, 16:41

Published 17 ноября, 16:41

Modified 17 ноября, 16:41

Updated 17 ноября, 16:41

Заммэра Москвы Ефимов: Столица подписала шесть договоров о КРТ с правообладателями

Заммэра Москвы Ефимов: Столица подписала шесть договоров о КРТ с правообладателями

17 ноября 2024, 16:41
С начала 2024 года московская администрация подписала шесть контрактов на комплексное развитие территорий с владельцами земельных участков и недвижимости. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы, отвечающий за градостроительство и строительство.

На этих шести участках общей площадью 69,3 гектара планируется возведение жилых и деловых кварталов. По словам Ефимова, в рамках проекта будет построено около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в данные проекты составят 716 миллиардов рублей, а ожидаемый годовой доход — 52 миллиарда. Реализация проекта займет от четырех до 17 лет, что приведет к созданию более 24,8 тысяч новых рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.

Кроме того, московское правительство заявило, что в процессе выполнения программы рядом с жилыми районами будут построены спортивные и образовательные учреждения, рассчитанные на 2,2 тысячи детей и подростков.

В данный момент ведется планировка этих территорий. Программа КРТ предоставляет возможность на месте бывших промышленных зон и заброшенных участков строить современное жилье с необходимыми социальными объектами.

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