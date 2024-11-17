Жители Ростова-на-Дону задыхаются от дыма у железнодорожного вокзала

Posted 17 ноября, 18:22
Published 17 ноября, 18:22
Modified 17 ноября, 18:25
Updated 17 ноября, 18:25
Вечером 17 ноября район Главного железнодорожного вокзала затянуло дымом. Очевидцы предположили, что что-то сильно горит, однако огня нигде не видно. Также люди жалуются едкий запах гари и проблемы с дыханием.
Ростовчане подметили, что в этом районе периодически что-то горит: «Я сколько там не был, всегда что-то дымит».
Другие предполагают, что это не от пожара, а от поездов: «Это от паровоза».
«Ничего не горит. Вагоны в отстое отапливаются. Дым», — добавил пользователь.
В региональном ГУ МЧС России ни о каких происшествиях в этом районе не сообщали.
До этого ночью в Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на улице Малиновского. Видео с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.