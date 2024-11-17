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Posted 17 ноября, 18:22

Published 17 ноября, 18:22

Modified 17 ноября, 18:25

Updated 17 ноября, 18:25

Жители Ростова-на-Дону задыхаются от дыма у ЖД-вокзала

Жители Ростова-на-Дону задыхаются от дыма у железнодорожного вокзала

17 ноября 2024, 18:22
Фото: 1MI. Жители Ростова-на-Дону задыхаются от дыма у ЖД-вокзала
Жители Ростова жалуются на густой дым вблизи Главного железнодорожного вокзала, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Вечером 17 ноября район Главного железнодорожного вокзала затянуло дымом. Очевидцы предположили, что что-то сильно горит, однако огня нигде не видно. Также люди жалуются едкий запах гари и проблемы с дыханием.

Ростовчане подметили, что в этом районе периодически что-то горит: «Я сколько там не был, всегда что-то дымит».

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Видео: 1MI. Жители Ростова-на-Дону задыхаются от дыма у ЖД-вокзала

Другие предполагают, что это не от пожара, а от поездов: «Это от паровоза».

«Ничего не горит. Вагоны в отстое отапливаются. Дым», — добавил пользователь.

В региональном ГУ МЧС России ни о каких происшествиях в этом районе не сообщали.

До этого ночью в Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на улице Малиновского. Видео с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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