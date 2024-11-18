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Posted 18 ноября, 11:05

Published 18 ноября, 11:05

Modified 18 ноября, 11:09

Updated 18 ноября, 11:09

Безопасность Ростовской АЭС высоко оценили в Московском центре ВАО АЭС

Безопасность Ростовской АЭС высоко оценили в Московском центре ВАО АЭС

18 ноября 2024, 11:05
Фото: Пресс-служба «Росатом».
Ростовская атомная электростанция получила высокие оценки по основным функциональным направлениям от экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС).

Как отмечается, такие направления, как инженерно-техническое обеспечение, эксплуатационный фокус и управление работами, были признаны образцовыми.

Главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов сообщил, что остальные четыре функциональные области получили оценку «высокий уровень». Он подчеркнул, что работа по улучшению безопасности будет продолжаться. Горбунов выразил благодарность экспертам за их оценку и возможность определить направления для дальнейшего развития.

По итогам визита на станцию специалисты составили аналитические отчеты, отражающие текущее состояние каждой функциональной области и содержащие рекомендации по улучшению. Следующая проверка безопасности запланирована на осень следующего года.

Отмечается, что важные вопросы, касающиеся повышения безопасности и охраны труда, находятся в центре внимания государственной корпорации «Росатом».

Сотрудники центра посетили станцию в рамках «Курса на совершенство» инициативы ВАО АЭС «Улучшенный мониторинг». Главная задача курса состоит в повышении безопасности эксплуатации АЭС. По итогам посещения объекта были сформированы аналитические отчеты со сведениями о состоянии всех функциональных областей, содержащие предложения по точкам роста. В ноябре следующего года эксперты МЦ ВАО АЭС еще раз посетят ростовский объект в рамках инициативы по улучшенному мониторингу.

Стоит отметить, что безопасность является одним из основных приоритетов деятельности ГК «Росатом» и входящих в нее предприятий. Корпорация сосредоточила усилия на внедрении инновационных методов охраны труда и предотвращения травматизма, на развитии культуры безопасности и применении информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» активно задействован в этой работе.

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