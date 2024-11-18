Безопасность Ростовской АЭС высоко оценили в Московском центре ВАО АЭС

Сотрудники центра посетили станцию в рамках «Курса на совершенство» инициативы ВАО АЭС «Улучшенный мониторинг». Главная задача курса состоит в повышении безопасности эксплуатации АЭС. По итогам посещения объекта были сформированы аналитические отчеты со сведениями о состоянии всех функциональных областей, содержащие предложения по точкам роста. В ноябре следующего года эксперты МЦ ВАО АЭС еще раз посетят ростовский объект в рамках инициативы по улучшенному мониторингу.