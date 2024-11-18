Четыре человека пострадали в Ростовской области в ДТП с грузовым фургоном

Posted 18 ноября, 08:52
Published 18 ноября, 08:52
Modified 18 ноября, 08:54
Updated 18 ноября, 08:54
Происшествие случилось 15 ноября. В тот день 45-летний мужчина за рулем Ford Transit ехал по автодороге Элиста-Зимовники. На 115-м километре он не справился с управлением. Фургон вылетел на встречную полосу, по которой двигалась LADA Granta.
Водитель легковушки не смог избежать столкновения. Фургон протаранил машину, смяв ее корпус. В результате аварии травмы получили 50-летний водитель и его трое пассажиров в возрасте 16, 45 и 62 лет. По информации ГАИ по Ростовской области, всех пострадавших доставили в медучреждение.
Ранее RostovGazeta сообщала еще об одной аварии, в которой пострадали дети. ДТП случилось на трассе Ростов-Азов.