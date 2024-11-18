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Posted 18 ноября, 08:52

Published 18 ноября, 08:52

Modified 18 ноября, 08:54

Updated 18 ноября, 08:54

Водитель грузового фургона устроил ДТП с пострадавшими в Ростовской области

Четыре человека пострадали в Ростовской области в ДТП с грузовым фургоном

18 ноября 2024, 08:52
Фото: 1MI. Водитель грузового фургона устроил ДТП с пострадавшими в Ростовской области
В Ростовской области грузовой фургон протаранил легковушку, в которой находились четыре человека. Трое взрослых и 16-летний подросток попали в больницу после аварии.

Происшествие случилось 15 ноября. В тот день 45-летний мужчина за рулем Ford Transit ехал по автодороге Элиста-Зимовники. На 115-м километре он не справился с управлением. Фургон вылетел на встречную полосу, по которой двигалась LADA Granta.

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Водитель легковушки не смог избежать столкновения. Фургон протаранил машину, смяв ее корпус. В результате аварии травмы получили 50-летний водитель и его трое пассажиров в возрасте 16, 45 и 62 лет. По информации ГАИ по Ростовской области, всех пострадавших доставили в медучреждение.

Ранее RostovGazeta сообщала еще об одной аварии, в которой пострадали дети. ДТП случилось на трассе Ростов-Азов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Пострадавшие#ГАИ
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