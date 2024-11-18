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Posted 18 ноября, 08:45

Published 18 ноября, 08:45

Modified 18 ноября, 11:31

Updated 18 ноября, 11:31

Дикий олень забрел во двор жителей Ростовской области

Дикий олень устроил переполох во дворе жилого дома в Аксае

18 ноября 2024, 08:45
Фото: Видео МБУ АР «УПЧС». Unsplash. Дикий олень забрел во двор жителей Ростовской области
Жители Ростовской области обнаружили у себя во дворе дикого оленя. О необычном инциденте сообщили в УПЧС Аксайского района.

Лесное животное увидели ранним утром, около 08:00 мск, во дворе частного дома в переулке Ореховом в Аксае. Как оно пробралось туда, остается лишь догадываться.

Горожане не знали, как им выпроводить незваного гостя, и решили обратиться к спасателям. Прибывшие специалисты по дикой природе поймали оленя и отпустили в лесничестве рядом со Старочеркасском.

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Ранее RostovGazeta сообщала о барсуке, который угрожает целому селу в Ростовской области. Животное было заражено бешенством. Это заболевание опасно не только для животных, но и для людей.

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