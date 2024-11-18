Дикий олень устроил переполох во дворе жилого дома в Аксае

Posted 18 ноября, 08:45
Published 18 ноября, 08:45
Modified 18 ноября, 11:31
Updated 18 ноября, 11:31
Лесное животное увидели ранним утром, около 08:00 мск, во дворе частного дома в переулке Ореховом в Аксае. Как оно пробралось туда, остается лишь догадываться.
Горожане не знали, как им выпроводить незваного гостя, и решили обратиться к спасателям. Прибывшие специалисты по дикой природе поймали оленя и отпустили в лесничестве рядом со Старочеркасском.
Ранее RostovGazeta сообщала о барсуке, который угрожает целому селу в Ростовской области. Животное было заражено бешенством. Это заболевание опасно не только для животных, но и для людей.