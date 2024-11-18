Двум шпионам из Херсонской области вынесли приговор в Ростове

Posted 18 ноября, 10:29
Published 18 ноября, 10:29
Modified 18 ноября, 10:36
Updated 18 ноября, 10:36
В генпрокуратуре России уточнили, что фигурантами стали жители города Каховка Максим Махно и Сергей Ткаченко. По версии следствия, Махно сотрудничал с СБУ (прим. — служба безопасности Украины). Летом 2022 года он через мессенджер находил информацию о локации военной техники и военнослужащих ВС РФ, которые были в его городе. Затем он передал мобильный телефон знакомому для передачи информации СБУ.
Осенью у Махно появился помощник. Сергей Ткаченко тоже узнавал, где находятся подразделения ВС РФ и сообщал об этом знакомому, связанному с СБУ.
Позже о шпионаже узнали правоохранители. Двух мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Максима Махно обвиняли по статье о шпионаже, а Сергея Ткаченко — в пособничестве.
По решению суда, обоим назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Махно отправится в колонию строгого режима, а Ткаченко — особого режима.
Ранее в Ростове задержали шпионку, которая устроилась в военную часть, чтобы помогать ВС Украины.