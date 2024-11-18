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Posted 18 ноября, 10:29

Published 18 ноября, 10:29

Modified 18 ноября, 10:36

Updated 18 ноября, 10:36

Двум шпионам из Херсонской области вынесли приговор в Ростове

Двум шпионам из Херсонской области вынесли приговор в Ростове

18 ноября 2024, 10:29
Фото: 1MI. Двум шпионам из Херсонской области вынесли приговор в Ростове
В Ростове-на-Дону состоялось заседание по делу о шпионаже. Двух обвиняемых из Херсонской области признали виновными и приговорили к реальному сроку, сообщает УФСБ по региону.

В генпрокуратуре России уточнили, что фигурантами стали жители города Каховка Максим Махно и Сергей Ткаченко. По версии следствия, Махно сотрудничал с СБУ (прим. — служба безопасности Украины). Летом 2022 года он через мессенджер находил информацию о локации военной техники и военнослужащих ВС РФ, которые были в его городе. Затем он передал мобильный телефон знакомому для передачи информации СБУ.

Осенью у Махно появился помощник. Сергей Ткаченко тоже узнавал, где находятся подразделения ВС РФ и сообщал об этом знакомому, связанному с СБУ.

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Позже о шпионаже узнали правоохранители. Двух мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Максима Махно обвиняли по статье о шпионаже, а Сергея Ткаченко — в пособничестве.

По решению суда, обоим назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Махно отправится в колонию строгого режима, а Ткаченко — особого режима.

Ранее в Ростове задержали шпионку, которая устроилась в военную часть, чтобы помогать ВС Украины.

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