Двум шпионам из Херсонской области вынесли приговор в Ростове

В генпрокуратуре России уточнили, что фигурантами стали жители города Каховка Максим Махно и Сергей Ткаченко. По версии следствия, Махно сотрудничал с СБУ (прим. — служба безопасности Украины). Летом 2022 года он через мессенджер находил информацию о локации военной техники и военнослужащих ВС РФ, которые были в его городе. Затем он передал мобильный телефон знакомому для передачи информации СБУ.