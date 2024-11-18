«Город бездельников»: почему в Ростове скачут цены на такси и уходят водители

За сутки в такси можно работать максимум 10-12 часов. Сюда же входит час на то, чтобы машину помыть и передать утром. И час на то же самое вечером. Также у водителей есть час «перестоя» — на обед. То есть полный рабочий день составляет 10 часов. График работы у всех разный, в зависимости от предпочтений. Можно работать два через два, три через три, или со стандартными выходными.