«Город бездельников»: почему в Ростове скачут цены на такси и уходят водители

Posted 18 ноября, 10:07
Published 18 ноября, 10:07
Modified 18 ноября, 10:09
Updated 18 ноября, 10:09
Дополнительно платить приходится за провоз животного, за высадку друга по пути маршрута, за то, что выбежал из машины за хлебом или лекарствами.
Что происходит на рынке такси, сколько и как зарабатывают водители, почему многие уходят с рынка, и за что таксисты не любят Ростов — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Пост в социальной сети о том, что таксисты не должны возить людей «задарма», наделал много шума. Его автор поделился мнением, что такси, дескать, не надо приравнивать к общественному транспорту. Это удовольствие для богатых, а если нет денег — пользуйся автобусами. Этот пост был датирован 2021 годом.
С тех пор многое изменилось. А цены на такси в Ростове стабильно устремляются вверх.
Жительница Ростова Елена жалуется, что поездка из дома в ветклинику на небольшое расстояние обошлась ей в 1200 рублей.
«Сто рублей взяли за провоз животного. Но мой заказ такси не подразумевал брать по пути пассажиров. Я полностью оплатила маршрут, а чистый кот находился в переноске. Он не мог ничего испортить в салоне. За что берется доплата?», — недоумевает пассажирка.
Еще одним неприятным сюрпризом для ростовчанки стали дополнительные расходы за простой машины.
«По пути я попросила водителя остановиться возле аптеки. В очереди не стояла. Забежала, купила лекарство и быстро вернулась. А к поездке добавили еще 100 рублей. Похоже, действительно, такси стало недоступным для простых людей. Теперь это удовольствие только для богатых», — высказывает мнение собеседница.
Однако сами таксисты так не считают. Говорить о повышении цен на поездки в такси они не хотят. В основном, все комментарии сводятся к расчету рентабельности поездок, к росту цен на топливо, к новым требованиям для водителей, которые привели к дополнительным расходам.
Водители такси уверены, что поездки по Ростову, в принципе, доступны каждому. Для этого, по словам собеседников, существует множество тарифов — на любой вкус и кошелек.
«Ценообразование в любом агрегаторе построено правильно. А новые тарифы, например, „Везет“ или „Вместе“ [когда к пассажиру по пути маршрута подсаживаются другие люди — прим. редакции] по факту обходятся людям дешевле, чем поездка в общественном транспорте. А за комфорт люди должны платить», — уверены собеседники.
Практически у каждого ростовчанина, пользующегося услугами такси, есть свои предпочтения — кого вызывать.
«Я всегда делаю заказ через приложение… [убрано во избежание рекламы— прим. редакции]. Там и цены самые адекватные, и никаких проблем никогда не возникало», — поделилась мнением знакомая корреспондента RostovGazeta.
Однако водители объясняют, что многие, казалось бы, самостоятельные такси Ростова, так или иначе уже плотно связаны с известным агрегатором-монополистом. Он и диктует цены на поездки.
Так, в одном приложении для заказа такси, минимальная стоимость поездки начинается от 60 рублей. В другом — от 70 рублей. Самая крупная цена у главного агрегатора. Она начинается от 90-100 рублей.
«Таким образом, чтобы у ФАС не возникало вопросов, создается конкуренция. Официально люди видят разные предложения на рынке, считают, что это разные такси. А по факту, все „прилетает“ в общую сетку», — объясняют таксисты.
По словам собеседников, даже в самом самостоятельном такси Ростова, владелец которого заявляет о своей независимости, пассажиры после оплаты поездки получают чек с оплатой главному агрегатору.
По словам таксистов, цены на поездки диктует агрегатор. Все это происходит автоматически. В частности, в приложении водителя идет отсчет времени с момента ожидания. Например, если пассажиру потребуется куда-то заехать, то «ожидание» включается через три минуты. Стоит оно от 9 до 23 рублей в зависимости от времени и погодных условий. Однако, как агрегатор считает ожидание, таксисты понять не могут.
«С работой приложения возникает много нюансов. Например, оно может внезапно закрыться в момент совершения заказа. И у нас был один серьезный, нашумевший пример», — рассказывает ростовчанин.
По словам собеседника, бизнесмену из столицы нужно было срочно попасть в Ростов на встречу. Сделать это он никак не мог — самолеты не летали, а поездом не успевал. Стоимость поездки на такси из Москвы в Ростов составила 90 тысяч рублей.
«Только при въезде в Ростов у водителя закрылась программа. А когда она перезагрузилась, то посчитала другую поездку — грубо говоря, от Аксая до отеля на Большой Садовой. Стоимость получилась 7 тысяч рублей. А 90 тысяч пропали. Обращаться в поддержку — бесполезно. Офиса в Ростове нет, все по телефону. Если что-то не нравится, вариант один — выходишь из аккаунта, закрываешь приложение агрегатора и идешь искать другую работу. Тут разговор простой. Благо, тогда таксисту повезло. Пассажир попался адекватный, и водитель получил деньги через месяц», — делится ростовский таксист.
Пользующиеся такси ростовчане недоумевают. Почему цены на поездки в такси по одному и тому же маршруту и расстояниям сильно разнятся? И ладно бы, если это происходило в непогоду. Но нет.
«Цены на такси повышаются по целому ряду факторов. Первоочередно — в часы пик, утром и вечером. С 23.00 мск и до половины первого тариф повышается в центре города. В это время закрываются увеселительные заведения, гости и персонал разъезжаются по домам», — объясняют водители.
То же самое можно наблюдать и в пятницу с 22.00 мск, когда ростовчане перемещаются из заведения в заведение.
В центре Ростова по утрам дешевый тариф. Однако повышение тарифа идет из спальных районов, где большой спрос. Дорого обходится заказ машины в садовые товарищества, где нет дорог. Да и приехав туда, с большой вероятностью обратно таксисты поедут с минимальным ценником. Многие таксисты не хотят ехать, например, в Колузаево, в Беловодье, Заветинскую, как и в садоводства на проспекте Стачки с улицей Малиновского.
«Но как они просчитывают тариф — мы не понимаем», — отмечают водители.
Ростовский таксист вспоминает, как к нему однажды с просьбой обратилась соседка. Она попросила возить ее каждый день на работу.
«Мне было не особо интересно это предложение. Она работает в таком месте, откуда с утра сложно кого-то зацепить», — поясняет таксист.
При этом соседка пожаловалась водителю, что каждое утро сталкивается с лотереей, не понимая, во сколько ей обойдется поездка. Ездит она по одному и тому же маршруту, который ничем не отличается каждый день. А разброс цен от минимальных 350 рублей достигает 850 рублей за одну поездку.
Чаще всего таксисты берут машины в аренду. По словам собеседников, у агрегатора ценник на машину достигает 5-7 тысяч рублей в сутки. В частных гаражах пока еще можно взять б/у машину за 2,5-2,7 тысячи рублей.
«То есть в месяц я должен отдать 62,5 тысячи рублей в гараж — за машину. Это та часть моей зарплаты, которую нужно заработать в первую очередь», — уточняет таксист Роман, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Собеседник рассказывает, что задумывался о покупке своей машины. Однако от этого пришлось отказаться по ряду причин.
«Купить приличный белый автомобиль сложно потому, что их регулярно бронирует для своей покупки агрегатор», — объясняет ростовчанин.
Поэтому, по словам собеседника, в автосалонах Ростова предлагается купить белый автомобиль не сразу, а чуть позже — месяца через три-четыре. Внести аванс нужно сразу, а конечная стоимость автомобиля остается неизвестной. Никто же не знает, как изменится цена за это время.
«Ставки по автокредитам сейчас такие, что к оплате получатся те же 60-70 тысяч в месяц на три года. А если взять автокредит на 5-7 лет, то через семь лет машину потребуется продать и пересесть на новую. А это снова влечет за собой автокредит, поскольку собрать деньги на покупку автомобиля в нынешних реалиях невозможно», — поясняет Роман.
К тому же, взяв машину в кредит, владельцу придется все делать самому — платить страховки, два раза в год проходить ТО.
Помимо оплаты гаражу за машину 20% от каждой поездки водители отдают за заказы агрегатору. Как правило, таксисты самозанятые и платят соответствующий налог.
«Однако налог оплачиваешь не за ту сумму, которая остается на руках, а за все, что заработал. В том числе и за те 20%, которые идут агрегатору. Поэтому сумма налога за самозанятость получается выше», — объясняет собеседник.
За сутки в такси можно работать максимум 10-12 часов. Сюда же входит час на то, чтобы машину помыть и передать утром. И час на то же самое вечером. Также у водителей есть час «перестоя» — на обед. То есть полный рабочий день составляет 10 часов. График работы у всех разный, в зависимости от предпочтений. Можно работать два через два, три через три, или со стандартными выходными.
Большое значение имеет рейтинг водителя, который складывается из оценок пассажиров такси. Максимальная оценка — 5. Но когда рейтинг водителя падает ниже 4,5 — его блокируют. Первый раз блокируют на полгода. Второй раз — на год. А третий раз уже пожизненно.
Как правило, через полгода или год блокировки, многие не возвращаются в такси. Люди находят работу в других сферах.
Роман рассказывает, что работает в такси порядка 20 лет. Сейчас он не сотрудничает с крупным агрегатором, поскольку его заблокировали на полгода. Доступ после блокировки, по его словам, будет открыт в ноябре. И тогда для продолжения работы придется снова проходить переаттестацию, переобучение и только после этого ему откроют доступ к заказам с рейтингом 4,5.
«Честно говоря, я не понял, почему меня заблокировали. Никаких объяснений агрегатор не дает», — говорит Роман.
Спикер объясняет, что после каждой поездки пассажиры ставят оценки. Но делают это далеко не все. Каждую неделю водителям приходит отчет, где просто написаны негативные оценки. Не какое их количество, а, например, «грубый водитель», «запах в салоне» — то есть основные критерии, которые оценивают пассажиры.
Например, по словам Романа, в его отчете за неделю было указано, что 15 раз поставлены пятерки, семь раз — оставлены чаевые, пять раз — комплименты, что машина у него чистая, музыка приятная, а беседа с водителем интересная. И тут же указаны плохие оценки за запах в машине, за грубого водителя и грязный автомобиль.
«Я даже не понимаю, откуда эти оценки берутся. Однажды я отработал три заказа. Пассажиры все были приятные, всем остались довольны. Следом четыре дня я не работал, но на четвертый день кто-то мне влепил единицу. То есть получается, что спустя три дня, кто-то из этих довольных пассажиров вдруг одумался и решил наказать водителя? Все же понимают, что это бред. Но это происходит повсеместно», — отмечает Роман.
Спикер уверен, что агрегатору сегодня невыгодны люди, которые работают на прежних условиях. Потому что сейчас, по словам ростовчанина, чаще принимают людей на зарплату — 2-2,5 тысячи рублей в смену.
По мнению опрошенных таксистов, Ростов — это город бездельников. В 12.00 в центре дороги заполнены — начинается обед. А в три часа все уже разъезжаются по домам.
«Я часто мотаюсь по другим городам и постоянно в этом убеждаюсь. Например, когда въезжаешь в Москву, до семи утра можно спокойно ездить. А вот в 7.05 мск — все. Столица „встала“ — люди едут на работу. Но в 9 утра дороги уже снова пустые — все работают. А в Ростове не так. Здесь Нагибина будет стоять и в 10.30, и в 12.00», — отмечает Роман.
Спикер добавляет, что проехав тысячу километров из Москвы до Ростова, не устает так, как когда проедет от Шолохова до железнодорожного вокзала.
Однако многим таксистам нравится работать по Ростову. Например, один из собеседников поделился тем, что зарабатывает в день 5-7 тысяч рублей. Однако зарплата 125 тысяч в месяц, по мнению ростовчан, является низкой при нынешних ценах.
Еще одним недовольством ростовских водителей являются нарушители правил дорожного движения. Как правило, это не сами ростовчане, а приезжие. Такая тенденция, по словам собеседников, остро возникла за последние полгода.
«Например, поднимаюсь по Островского. Человек на большом джипе включил левый поворот, а сам поехал прямо. Второй раз включает левый поворот и снова едет прямо. А третий раз начинает поворачиваться направо. Я его объезжать слева, а он перестраивается и снова едет прямо. И такие люди — беда для ростовских водителей», — резюмирует эксперт.